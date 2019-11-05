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Halkbank, ABD'deki davanın düşürülmesini isteyecek

Halkbank, ABD'li savcılar tarafından sunulan iddiaların reddini, davanın düşürülmesini isteyecek.

Halkbank, ABD'deki davanın düşürülmesini isteyecek
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Halkbank'ın ABD'deki avukatlarından Andrew Hruska, Manhattan Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Berman'a bir mektup gönderdi.

Halkbank'ın Amerikalı savcıların yönelttiği suçlamalar için mahkemeye çıkmayı kabul etmediğini belirten Hruska, Yargıç Berman'dan kendisinin Halkbank'ı iddianamenin reddini, davanın düşürülmesini talep etmekle sınırlı olmak üzere mahkemede temsil etmesine izin vermesini istedi.

Amerikalı savcıların Manhattan Bölge Mahkemesi'nde Halkbank'a karşı açtıkları dava bugün görülecek. Halkbank, ilk duruşmaya katılmamıştı.

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