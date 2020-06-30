30 Haziran 2020

Halkbank davasının ara duruşması bugün gerçekleştirilecek. Halkbank, davanın Hakimi Geoffrey Berman, Halkbank avukatlarının talebi üzerine ara duruşmayı daha önce iki kez ertelemişti.



Savcı tarafından Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, "ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak" şeklinde 6 suçlamaya yer verilmişti.



Halkbank, tüm suçlamaları reddederek, reddi hakim talebinde bulunmuş ancak bu talep hem federal hem de temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.



Halkbank avukatları bugün davaya ilk kez katılarak, savunma yapacaklar. Duruşma videokonferans yöntemiyle yapılacak.