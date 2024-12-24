Halkbank, Dijital Katılım Bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank, dijital katılım bankacılığı alanına giriş yapmak için harekete geçti. Banka, yeni kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu başvuruya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bankamız bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusu yapılmış olup gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."