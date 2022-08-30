Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Halkbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank emekli maaşını taşıyan emeklilere 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.

Halkbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Halkbank'tan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Halkbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Halkbank Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.