Halkbank Genel Müdürü Arslan: Bankacılık sektörü büyüdü, riskler kontrol altında

TürkMedya'nın düzenlediği 'Finans Zirvesi'nde konuşan Arslan, 2025'in küresel piyasalarda oynaklığın arttığı ve merkez bankalarının ihtiyatlı yaklaşımını koruduğu bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

OVP vurgusu

2026–2028 dönemini kapsayan OVP'de yer alan 'Makroekonomik İstikrar ve Reform' programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Arslan, "Bu bağlamda, Kur Korumalı Mevduattan (KKM) büyük oranda çıkış sağlanmış, sürdürülebilir cari denge yolunda önemli bir mesafe kat edilmiş, Merkez Bankası döviz rezervleri rekor seviyelere ulaşmış, mali disiplin anlayışı güçlendirilmiş, dezenflasyon eğilimi sürdürülmüş ve ekonominin dayanıklılığı artırılmıştır." dedi.

OVP'nin sunduğu öngörülebilirliğin hem piyasalar hem de yatırım ortamı açısından güven artırıcı bir etki oluşturduğunu söyleyen Arslan, "Bu çerçevede bankacılık sektörü, risklerini daha sağlıklı izleyebilmekte ve bilanço yönetimini daha sürdürülebilir şekilde gerçekleştirebilmekte. Türk bankacılık sektörü, bu dönemde uluslararası koşullarına uyum sağlama kabiliyetini güçlü şekilde ortaya koymuştur." diye konuştu.

Sektörün büyüklüğü yüzde 33,4 arttı

Arslan, yılın ilk üç çeyreğinde bankacılık sektörünün selektif kredi politikasının da desteğiyle toplam aktiflerini enflasyonun üzerinde büyütmeyi başardığına değinerek, kredilerin dağılımının ise OVP'yle uyumlu ve programın önceliklerine göre şekillendiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) eylül verilerine göre, sektörün nakdi kredilerinin 9 ayda yüzde 32,1 artarak 21 trilyon lirayı aştığını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı dönemde sektörün bilanço büyüklüğü yüzde 33,4 artışla 43,6 trilyon liraya ulaştı. Nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi, yüzde 24'ü bireysel niteliktedir. KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 26 seviyesinde. Bireysel krediler hariç KOBİ kredilerinin payı da yüzde 34'lerde. Finansal koşullardaki sıkılığa rağmen bankacılık sektörü etkin risk yönetimi sayesinde varlık kalitesindeki riskleri kontrol altına almayı başarmıştır. Tahsili gecikmiş alacak rasyosu (NPL), bu dönemde yüzde 2,3'ün biraz üzerine çıkmış olup son derece makul düzeyde seyretmektedir. Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının yüzde 75'ini karşılayacak düzeyde karşılık ayırmış olması ise bankaların risk yönetimini ihtiyatlı şekilde gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle azalan TL finansman maliyetlerinin Tahsili gecikmiş alacak girişlerini sınırlaması ve risk primindeki düşüşün bilançolara destek vermesi beklenmekte."

Kadın girişimcilere 113 milyar lirayı aşan finansman desteği

Arslan, bankacılık sektörünün yüzde 18,55'lik sermaye yeterlilik rasyosuyla güçlü bir sermaye yapısına, yaklaşık yüzde 151'le güçlü bir likidite karşılama oranına sahip olduğunu bildirerek, "Yüzde 83 seviyesindeki kredi-mevduat rasyosu hem bankaların bilanço hem de kredi büyümesini destekleyen diğer bir rasyo olarak ortaya çıkmaktadır. Bu göstergeler, sektörün 2025'te sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite yönetiminde sağlam bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bugüne kadar farklı sektörlerden 260 bin kadın girişimciye 113 milyar lirayı aşan finansman desteği sağladıklarını hatırlatan Arslan, "Üreten Kadınlar Yarışması"nın beşinci dönem başvurularını tamamladıklarını söyledi.

Arslan, 2021'den bu yana girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla desteklediklerini belirterek, bugüne kadar 224 bin girişimciye 37 milyar lirayı aşan finansman sunduklarını kaydederek, Gençİz Zirvesi'nin ikincisini bu yıl 5 Aralık'ta düzenleyeceklerini aktardı.

Halk Katılım Bankası 2026’nın ilk çeyreğinde açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı, 2026–2035 dönemini ise Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan etmesi doğrultusunda, "Halkbank Ailem" çatısı altında eğitimden konuta, sigortadan tasarrufa uzanan finansman paketlerini genişlettiklerini aktaran Arslan, stratejik yol haritaları kapsamında, 2026'nın birinci çeyreğinde Halk Katılım Bankası'nı faaliyete geçirecekleri bildirdi.