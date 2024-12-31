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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Faiz indirimi ile, gelir büyümesi ivme kazanacak

Bankacılık sektörü için en zorlu dönemin geride kaldığını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Önümüzdeki çeyreklerde faiz indirimlerinin etkisiyle gelir büyümesinin ivme kazanabileceğini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Dünya Gazetesi
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‘Bankacılık Söyleşile­ri’ kapsamında sek­töre yönelik değer­lendirmelerde bulanan Halk­bank Genel Müdürü Osman Arslan, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve makro­ihtiyati tedbirlerin, enflasyo­nun kademeli olarak tarihsel ortalamalara yaklaşmasını sağladığını belirtti.

Küresel ekonominin yön arayışında olduğu bir dönemde ‘Orta Va­deli Program’ın (OVP) Tür­kiye için güvenilir bir rehber olduğunu vurgulayan Arslan, OVP çerçevesinde “para, ma­liye ve gelir” politikalarının uyumlu bir şekilde uygulana­cağına dikkat çekti.

“Büyümenin kalitesi arttı”

Ekonomi politikalarında­ki eşgüdüm, tüketimdeki iv­me kaybına karşılık dış tale­bin ve yatırımların büyüme­ye daha fazla katkı vermesini sağladığını belirten Arslan, “Bu büyüme kompozisyo­nu arzu edilen bir bileşim ve büyümenin kalitesinin art­tığını açıkça gösteriyor''di­ye konuştu.

Bankacılık sek­törünün, varlıklarını yeni­den fiyatlama sürecini genel olarak tamamladığını belir­ten Arslan, “Bu sebeple, sek­tör için en zorunun geride kaldığını ve gelecek çeyrek­lerde faiz indirimlerinin de katkısıyla gelir büyüme mo­mentumunun oluşabilece­ğini değerlendirmekteyiz. Bankaların faiz indirim sü­reci arifesinde, mevduatla­rın ortalama vadesini düşür­mek ve sabit faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payını artırmak gibi bilanço stratejileriyle uyumlu olarak 2025’te bankacılık bilanço­larının çok daha güçlendiği­ni göreceğimiz bir yıl bekli­yoruz.''dedi.

Dış talebin güçlenmesi varlık kalitesine olumlu yansır

Arslan, ekonomideki den­gelenmenin büyük oranda sağlanmasıyla birlikte iç ta­lebin kademeli şekilde topar­lanmaya başlaması ve küre­sel merkez bankalarının fa­iz indirimlerinin desteğiyle dış talebin güçlenmesinin de firmaların bilançolarını iyi­leştirerek 2025’te sektörün varlık kalitesine olumlu yan­sıyabileceğini söyledi. Baz senaryoda, varlık kalitesinin gelecek çeyreklerde kademe­li şekilde iyileşmesinin bek­lendiğini söyleyen Arslan, “Bankacılık sektörü, ulusla­rarası finans sektörünün güç­lü mimari yönlerine sahip.

Yenilikçi, dayanıklı ve güven­li yapısıyla da ekonomimizin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecek. Sektörün ser­maye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor ve öz kaynakların GSYH içinde­ki yüzde 7’lik payı ile finan­sal istikrarın sürdürülmesine önemli katkı sağlıyor” ifade­lerini kullandı.

Banka olarak yılın 9 ayında aktif büyüklüğün 2,9 trilyon lira, net kârın ise yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yük­seldiğini anımsatan Arslan, rasyoların güçlü seviyesine dikkati çekerek finansal an­lamda başarılı bir performans sergilediklerini vurguladı.

"185 bin girişimciye finansman desteği sağladık"

Ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payının yüz­de 54,8 gibi oldukça önemli bir paya sahip olduğunu di­le getiren Arslan, kredili es­naf sayısının 803 bine, esnaf kredi hacminin ise 247 mil­yar liraya ulaştığının altını çizdi. Bugüne kadar 185 bin girişimciye toplamda 28 mil­yar liralık finansman deste­ği sağladıklarını vurgulayan Arslan, “Kullandırdığımız tüm girişimci kredilerinin yüzde 47’si 35 yaş altı genç gi­rişimciler tarafından kulla­nıldı'' ifadelerini kullandı.