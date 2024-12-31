Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Faiz indirimi ile, gelir büyümesi ivme kazanacak
Bankacılık sektörü için en zorlu dönemin geride kaldığını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Önümüzdeki çeyreklerde faiz indirimlerinin etkisiyle gelir büyümesinin ivme kazanabileceğini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.
‘Bankacılık Söyleşileri’ kapsamında sektöre yönelik değerlendirmelerde bulanan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve makroihtiyati tedbirlerin, enflasyonun kademeli olarak tarihsel ortalamalara yaklaşmasını sağladığını belirtti.
Küresel ekonominin yön arayışında olduğu bir dönemde ‘Orta Vadeli Program’ın (OVP) Türkiye için güvenilir bir rehber olduğunu vurgulayan Arslan, OVP çerçevesinde “para, maliye ve gelir” politikalarının uyumlu bir şekilde uygulanacağına dikkat çekti.
“Büyümenin kalitesi arttı”
Ekonomi politikalarındaki eşgüdüm, tüketimdeki ivme kaybına karşılık dış talebin ve yatırımların büyümeye daha fazla katkı vermesini sağladığını belirten Arslan, “Bu büyüme kompozisyonu arzu edilen bir bileşim ve büyümenin kalitesinin arttığını açıkça gösteriyor''diye konuştu.
Bankacılık sektörünün, varlıklarını yeniden fiyatlama sürecini genel olarak tamamladığını belirten Arslan, “Bu sebeple, sektör için en zorunun geride kaldığını ve gelecek çeyreklerde faiz indirimlerinin de katkısıyla gelir büyüme momentumunun oluşabileceğini değerlendirmekteyiz. Bankaların faiz indirim süreci arifesinde, mevduatların ortalama vadesini düşürmek ve sabit faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payını artırmak gibi bilanço stratejileriyle uyumlu olarak 2025’te bankacılık bilançolarının çok daha güçlendiğini göreceğimiz bir yıl bekliyoruz.''dedi.
Dış talebin güçlenmesi varlık kalitesine olumlu yansır
Arslan, ekonomideki dengelenmenin büyük oranda sağlanmasıyla birlikte iç talebin kademeli şekilde toparlanmaya başlaması ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle dış talebin güçlenmesinin de firmaların bilançolarını iyileştirerek 2025’te sektörün varlık kalitesine olumlu yansıyabileceğini söyledi. Baz senaryoda, varlık kalitesinin gelecek çeyreklerde kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiğini söyleyen Arslan, “Bankacılık sektörü, uluslararası finans sektörünün güçlü mimari yönlerine sahip.
Yenilikçi, dayanıklı ve güvenli yapısıyla da ekonomimizin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecek. Sektörün sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor ve öz kaynakların GSYH içindeki yüzde 7’lik payı ile finansal istikrarın sürdürülmesine önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Banka olarak yılın 9 ayında aktif büyüklüğün 2,9 trilyon lira, net kârın ise yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yükseldiğini anımsatan Arslan, rasyoların güçlü seviyesine dikkati çekerek finansal anlamda başarılı bir performans sergilediklerini vurguladı.
"185 bin girişimciye finansman desteği sağladık"
Ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payının yüzde 54,8 gibi oldukça önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Arslan, kredili esnaf sayısının 803 bine, esnaf kredi hacminin ise 247 milyar liraya ulaştığının altını çizdi. Bugüne kadar 185 bin girişimciye toplamda 28 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Arslan, “Kullandırdığımız tüm girişimci kredilerinin yüzde 47’si 35 yaş altı genç girişimciler tarafından kullanıldı'' ifadelerini kullandı.