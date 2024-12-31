Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Faiz indirimi ile, gelir büyümesi ivme kazanacak

‘Bankacılık Söyleşile­ri’ kapsamında sek­töre yönelik değer­lendirmelerde bulanan Halk­bank Genel Müdürü Osman Arslan, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve makro­ihtiyati tedbirlerin, enflasyo­nun kademeli olarak tarihsel ortalamalara yaklaşmasını sağladığını belirtti.

Küresel ekonominin yön arayışında olduğu bir dönemde ‘Orta Va­deli Program’ın (OVP) Tür­kiye için güvenilir bir rehber olduğunu vurgulayan Arslan, OVP çerçevesinde “para, ma­liye ve gelir” politikalarının uyumlu bir şekilde uygulana­cağına dikkat çekti.

“Büyümenin kalitesi arttı”

Ekonomi politikalarında­ki eşgüdüm, tüketimdeki iv­me kaybına karşılık dış tale­bin ve yatırımların büyüme­ye daha fazla katkı vermesini sağladığını belirten Arslan, “Bu büyüme kompozisyo­nu arzu edilen bir bileşim ve büyümenin kalitesinin art­tığını açıkça gösteriyor''di­ye konuştu.

Bankacılık sek­törünün, varlıklarını yeni­den fiyatlama sürecini genel olarak tamamladığını belir­ten Arslan, “Bu sebeple, sek­tör için en zorunun geride kaldığını ve gelecek çeyrek­lerde faiz indirimlerinin de katkısıyla gelir büyüme mo­mentumunun oluşabilece­ğini değerlendirmekteyiz. Bankaların faiz indirim sü­reci arifesinde, mevduatla­rın ortalama vadesini düşür­mek ve sabit faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payını artırmak gibi bilanço stratejileriyle uyumlu olarak 2025’te bankacılık bilanço­larının çok daha güçlendiği­ni göreceğimiz bir yıl bekli­yoruz.''dedi.

Dış talebin güçlenmesi varlık kalitesine olumlu yansır

Arslan, ekonomideki den­gelenmenin büyük oranda sağlanmasıyla birlikte iç ta­lebin kademeli şekilde topar­lanmaya başlaması ve küre­sel merkez bankalarının fa­iz indirimlerinin desteğiyle dış talebin güçlenmesinin de firmaların bilançolarını iyi­leştirerek 2025’te sektörün varlık kalitesine olumlu yan­sıyabileceğini söyledi. Baz senaryoda, varlık kalitesinin gelecek çeyreklerde kademe­li şekilde iyileşmesinin bek­lendiğini söyleyen Arslan, “Bankacılık sektörü, ulusla­rarası finans sektörünün güç­lü mimari yönlerine sahip.

Yenilikçi, dayanıklı ve güven­li yapısıyla da ekonomimizin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecek. Sektörün ser­maye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor ve öz kaynakların GSYH içinde­ki yüzde 7’lik payı ile finan­sal istikrarın sürdürülmesine önemli katkı sağlıyor” ifade­lerini kullandı.

Banka olarak yılın 9 ayında aktif büyüklüğün 2,9 trilyon lira, net kârın ise yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yük­seldiğini anımsatan Arslan, rasyoların güçlü seviyesine dikkati çekerek finansal an­lamda başarılı bir performans sergilediklerini vurguladı.

"185 bin girişimciye finansman desteği sağladık"

Ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payının yüz­de 54,8 gibi oldukça önemli bir paya sahip olduğunu di­le getiren Arslan, kredili es­naf sayısının 803 bine, esnaf kredi hacminin ise 247 mil­yar liraya ulaştığının altını çizdi. Bugüne kadar 185 bin girişimciye toplamda 28 mil­yar liralık finansman deste­ği sağladıklarını vurgulayan Arslan, “Kullandırdığımız tüm girişimci kredilerinin yüzde 47’si 35 yaş altı genç gi­rişimciler tarafından kulla­nıldı'' ifadelerini kullandı.