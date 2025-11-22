Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan esnafa kredi ve faiz indirimi müjdesi

Antalya’nın Belek bölgesinde düzenlenen TESKOMB Başkanlar Buluşması’nda esnaf finansmanı ve kredi destekleri ele alındı. Toplantıya katılan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın esnafa desteğini sürdürdüğünü belirterek, geçen yıl sağlanan 115 milyar liralık kredi hacminin bu yıl 148 milyar liraya ulaştığını söyledi.

1 milyon liraya kadar sübvansiyonsuz kredi

Arslan, bankada bekleyen kredi dosyalarının pazartesiden itibaren hızla sonuçlandırılacağını açıkladı. Esnafa yönelik yeni finansman modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Arslan, sübvansiyonlu kredilerin yanı sıra uygun faizli, ipotek temelli yeni ürünler geliştirdiklerini duyurdu. Bu kapsamda ikinci derece ipotekle, 1 milyon liraya kadar sübvansiyonsuz kredi hattı açılacağını aktardı.

Arslan ayrıca, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 500 bin liralık ilave kredi limiti oluşturulduğunu ve esnaf kredi kartı limitlerinin kişi başı 500 bin liraya çıkarıldığını bildirdi. Orta vadeli programın etkisiyle enflasyonda düşüş yaşandığını vurgulayan Arslan, yılbaşından itibaren esnafın ödediği yüzde 25 faiz oranlarında kayda değer indirim yapılacağını açıkladı.