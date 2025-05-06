Halkbank, İran yaptırımları davasını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı

Halkbank, İran'a uygulanan Amerikan yaptırımlarını delme suçlamalarıyla ilgili dokunulmazlık talebinin ABD Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Yüksek Mahkeme, Halkbank'a Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin kovuşturmaya izin veren 22 Ekim 2024 tarihli kararına itiraz etmek için dilekçe vermesi için pazartesi gününe kadar süre vermişti.

Bankanın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Halkbank'ın alt mahkeme kararını gözden geçirmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Halkbank'ın avukatı Robert Cary, temyiz mahkemesine yazdığı mektupta bankanın dilekçeyi sunduğunu söyledi. Ancak itiraz henüz ABD Yüksek Mahkemesi'nin internet sitesinde mevcut değil.

Ne olmuştu?

2019 yılında ABD savcıları, Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde paravan şirketler ve para servis sağlayıcıları kullanarak yaptırımlardan kaçmakla suçlamıştı.

Savcılar, bankanın İran'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonlarını gizlice transfer ettiğini, petrol gelirlerini altın ve nakde dönüştürdüğünü ve sahte gıda sevkiyatlarıyla bu işlemleri meşrulaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

Halkbank ise tüm suçlamaları reddederek, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarıyla mücadele ediyor.

Halkbank, ABD Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın İran'a uygulanan Amerikan yaptırımlarını delme suçlamalarıyla ilgili dokunulmazlık talep etmiş ancak 2. ABD Temyiz Mahkemesi dokunulmazlık talebini reddetmişti.