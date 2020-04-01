Halkbank, New York’taki duruşmada tüm suçlamaları reddetti

01 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla yapılan ön duruşmada, Halkbank’ı üç gün önce mahkemeye bankanın temsil karını sunan Willams & Connely LLP hukuk firmasına bağlı yeni avukatı Robert M. Cary temsil etti.



Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Halkbank’ın daha önceki hukuk firmasının avukatı Andrew Hruska, geçtiğimiz hafta mahkemeye sunduğu dilekçede, Halkbank’ı King & Spalding firması ve kendisinin temsil etmeyeceğini bildirmiş, hakim talebi kabul etmişti.



Hakim Richard Berman, 15 Ekim’de açıklanan iddanamede yer alan Halkbank aleyhine iddiaları avukat Cary’ye aktardı. Avukat Cary, Halkbank’ın iddianamede yer alan tüm suçları kabul etmediğini söyledi.



Hakim Berman ayrıca 9 Haziran günü yeniden bir değerlendirme duruşması yapılması ve tarafların bu tarih öncesinde usul ile başvurularını yapmasını istedi.