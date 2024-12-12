Halkbank ve KOSGEB'den uygun faizli ve faizsiz kredi! (Başvuru şartları ve tarihleri)

Merkez Bankası'nın geçen marttan beri faizi yüzde 50'de tutması nedeniyle bankalar da kredilerini yüksek faizler veriyor. Birçok kişi faizsiz veya uygun faizli kredini nasıl bulabileceğini araştırıyor. Halkbank ve KOSGEB, bazı şartların sağlanması durumunda 1,5 milyon liraya kadar faizsiz veya uygun faizli kredi kullandırıyor.

Halkbank kredi başvurusu

Halkbank, İlk Adım Kredisi adını verdiği kredi sistemiyle girişimcilere destek veriyor. Banka 1 milyon liraya kadar krediyi 36 ay vadeyle ilk altı ayı geri ödemesiz olarak veriyor. Faizin ise piyasa şartlarından uygun olacağı belirtiliyor.

Halkbank İlk Adım Kredisi gereken şartlar

Halkbank, İlk Adım Kredisi için gereken şartları kendi sitesine şöyle açıkladı:

- Sahibi veya en az yüzde 50 paya sahip kurucu ortağı/ortakları, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmuş ve 29 yaşını aşmamış olmalıdır.

- Firma, azami 1 yıllık bir faaliyet geçmişine sahip olmalıdır.

- Firma, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olmalıdır.

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları başladı mı?

KOSGEB kapsamında İş Geliştirme Desteği, bu yılın son başvuru tarihlerini açıkladı. Krediye başvurular yıl sonuna kadar yapılacak. Kredide üst limit 1,5 milyon lira olacak.

Eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olursa üst limit 150 bin lira daha artacak.

Geri ödemeli destekler için faiz ve komisyon olmayacak. Şirketlerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.