Halkbank'ın ABD'deki yaptırım davasında dokunulmazlık talebi reddedildi

ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a uygulanan Amerikan yaptırımlarını delme suçlamalarıyla ilgili dokunulmazlık talebini reddetti. Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, yabancı bir devlet bankasının ticari faaliyetleri üzerinden işlenen suçlar nedeniyle ABD'de kovuşturulmaya karşı genel bir hukuki dayanak bulunmadığını belirtti.

2019 yılında ABD savcıları, Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde paravan şirketler ve para servis sağlayıcıları kullanarak yaptırımlardan kaçmakla suçlamıştı.

Savcılar, bankanın İran'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonlarını gizlice transfer ettiğini, petrol gelirlerini altın ve nakde dönüştürdüğünü ve sahte gıda sevkiyatlarıyla bu işlemleri meşrulaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

Halkbank ise tüm suçlamaları reddederek, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarıyla mücadele ediyor.