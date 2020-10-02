Halkbank’ın, davanın düşmesiyle ilgili yaptığı başvurusu reddedildi

02 Ekim 2020

Amerikanın Sesi Radyosundan Can Kamiloğlu'nun haberine göre, internet sitesinde yer alan habere göre, Hakim Richard Berman, 16 sayfalık gerekçeli kararında, Halkbank’ın ABD’ye karşı suç işlediğini, yasalara göre kendi mahkemesinde yargılanması gerektiğine hükmetti.



Hakim Berman, taraflara elektronik adli sistem aracılığıyla yazılı olarak ilettiği gerekçeli kararında, Halkbank’ın 20 milyar dolar tutarındaki İran hükümeti ve şirketlerinin paralarının uluslararası transferinde aracı olduğunu, bu miktarın bir milyarlık dolarlık bir bölümünün de Amerikan bankaları aracılığıyla transfer edildiğini kaydetti.



Hakim Berman, Halkbank’ın yaptığı başvuruda yargılanamayacağı ve davanın düşmesiyle ilgili ortaya koyduğu tüm argümanlara, şimdiye kadar görülen emsal davalarda alınan kararlardan çeşitli örneklerle yanıt verdi.