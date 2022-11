Halkbank'tan 9 ayda 8,9 milyar TL net kar

Takip Et

Halkbank açıklamasına göre, banka, yılın 9 ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 70 artışla 1 trilyon TL'nin üzerine, toplam mevduatını yüzde 69,4 artışla 906 milyar TL'ye taşıdı. Bu dönemde Halkbank'ın aktif büyüklüğü 1,2 trilyon TL'yi aşarken, net karı ise 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dünyada başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte yurt içinde ekonomiye hâkim olmaya başlayan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Arslan, küçük ve orta boy işletmelere desteğini sürdüren Halkbank'ta KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 51 olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, bankanın yüzde 18 seviyesinde pazar payına sahip olduğu bu alanda sağladığı finansal destek sayesinde işletmelerin üretim ve istihdam gücünü korumalarına katkı verdiğini dile getirdi.

Esnaf ve sanatkârın desteklenmesinin bu alandaki gelişmeyi kalıcı kılacak ana unsur olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde 2 milyon esnaf ve sanatkâr ticari faaliyetleriyle, ekonomik canlılığın her an sürmesine ve nakit akışının toplumun her kesimini olumlu etkilemesine katkı sağlamaktadır. Üçüncü çeyrek sonunda bankamızın esnaf kredi bakiyesi 97,5 milyar TL’ye ulaşırken, yılın ilk 9 ayında kredi kullanan esnaf sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış olmuştur. Tüm bunlara ek olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkânı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla bankamız aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkârlar için desteğini kararlılıkla sürdürecektir."

"Halkbank odağına girişimcileri alarak desteğini sürdürmektedir"

Osman Arslan, Halkbank tarafından geçen yıl hayata geçirilen Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile kredi başlangıcından bugüne kadar Türkiye genelinde 147 bin kadın girişimciye ulaştıklarını bildirdi.

Kadın girişimcileri desteklemeyi ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bankanın bu alandaki toplam desteğinin 19,1 milyar TL’lik bir kredi hacmi oluşturduğunu belirten Arslan, girişimcilerle bir araya geldikleri Üreten Kadınlar Buluşmaları’na Diyarbakır, Kocaeli, Rize ve Erzurum'da devam ettikleri yılın üçüncü çeyreğinde, Üreten Kadınlar Yarışması’nın ikincisi için ön hazırlıkların da tamamlandığını aktardı.

Arslan, "Duyurusunu ekim ayında yaptığımız yarışmanın ödül törenini, 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştireceğiz. Kadın Kooperatifleri Destek Paketi kapsamında, şu ana kadar Türkiye genelinde 47 kooperatifimize de finansal destek sağlamış olduk. Kadın kooperatiflerinin nakit ihtiyacından bankacılık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve Üreten Kadınlar Akademimiz ile onların markalaşma çalışmalarına katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın, odağına girişimcileri alarak desteğini sürdürdüğünü belirten Arslan bu dönemde yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Üniversite mezunu, öğrenim gördüğü bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş genç girişimciler için desteğimiz devam etmektedir. Bankamız, geniş ürün yelpazesiyle şu ana dek 64 bin girişimcimizin 12,3 milyar TL’lik destekten yararlanmasını sağlamıştır.”

Bu yıl 10. yaşını kutlamaya hazırlandıkları Paraf'ın yenilenen yüzüyle hareketli bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 milyon kullanıcısı bulunan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine bu yıl Paraf Premium da katıldı. Müşterilerimizin davranışlarını ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalarla analiz ederek oluşturduğumuz çözümlerin bir parçası olan bu ürünümüz, yüksek mevduat sahiplerine özel olarak geliştirildi. Yine bu dönemde gençlerin tüketim alışkanlıklarını özenle analiz ederek, 18-26 yaş gençler için eğitim hayatları boyunca avantajlardan yararlanabilecekleri Genç Kart'ı sunduk. Yeni nesil bankacılık hizmetlerimizle gençlerin dünyasına özel çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Arslan, Halkbank Kampüste’nin pilot çalışmalarına başlandığını belirtti. Bankanın yeni mobil uygulaması Halkbank Kampüste ile binlerce gencin kariyer yolculuğunda yanlarında olacağını aktaran Arslan, uygulamayı indiren gençlerin ücretsiz eğitimlerle mesleki seçim ve iş hayatına hazırlık süreçlerinde profesyonel destek alabileceğini belirtti.

Arslan, gençlerle sıcak ve samimi bir iletişim kurmanın her zaman öncelikleri arasında olmaya devam edeceğini de dile getirdi.