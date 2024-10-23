Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bildirimde bulundu.

Mahkemeden muafiyet kararı

Halkbank aleyhine açılan davada mahkeme, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleri nedeniyle ABD’de yargılamadan muaf tutulamayacağına karar verdi. Halkbank, temyiz sürecine dair tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Halkbank temyize gidecek

Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edildiği hatırlatıldı.

Halkbank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti.

ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22 Ekim tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır.

Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır."