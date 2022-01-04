Halkbank'tan esnafa yüzde 50 faiz indirimi sürecek

ANKARA (DÜNYA)

Halk Bankası’nın bağlı bulundukları birlik ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnafa yönelik faiz indirimi desteği 2022 yılında da devam edecek. Geçmiş yıllarda hayata geçirilen destek uygulamalarından farklı olarak bu kez, indirimli kredi ileriye dönük 3 yıllık (2022-2024 döneminde) kullandırılacak. Daha önce olduğu gibi bu kredilerde de alınan paranın kıymetli maden ve dövize yatırılmayacağına ilişkin taahhüt alınacak.

Halkbankası, 2022-2024 arasında kullandırılacak esnaf kredileri ile önceden kullandırılmış olup bakiyesi bu yıllara devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında KOSGEB aracılığıyla 30 yaşını aşmamış genç girişimcilere 100 bin liraya kadar kullandırılan krediler, ustalık belgesine sahip girişimci esnafa bu dönemde kullandırılan ve bakiyesi devam eden kredilerden faiz alınmayacak. Yani yüzde 100 oranında faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş; bastonculuk, semercilik, yorgancılık gibi meslek gruplarına da yine yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.

Karar kapsamında yapılan ödemelere ilişkin işlemler, yıllık bazda Hazine Kontrolörleri kurulu tarafından incelenecek. 2022-2024 dönemi ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına imişkin lehte veya aleyhte tespit edilmiş tutarlar faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek.

Kredinin tahsis aşamasında, faaliyet alanı dışında kıymetli maden, döviz alımında ve yüksek riskli finansal araçlarda değerlendirilmeyeceğine imlişkin yazılı taahhüt alınacak.