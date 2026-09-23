Halkın enflasyon beklentisi ve dolar tahmini belli oldu

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Merkez Bankası, 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 3 bin 280 hanenin yanıtladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Araştırma, vatandaşların enflasyon ve döviz kuruna ilişkin beklentilerinin yanı sıra konut fiyatlarına bakışını ve tasarruflarını hangi yatırım araçlarında değerlendirmek istediklerini ortaya koydu.

Halkın enflasyon beklentisi yüzde 45,60

Hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, ağustos ayına göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 oldu. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Enflasyon beklentisi kadınlarda yüzde 47, erkeklerde yüzde 44,6 olarak ölçüldü. Yaş grupları arasında en yüksek beklenti yüzde 48,3 ile 55 yaş ve üzerindeki katılımcılarda görüldü.

Gelir grupları arasındaki farklılık da dikkat çekti. Asgari ücret ve altında geliri bulunanların enflasyon beklentisi yüzde 49,4'e ulaşırken, iki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran yüzde 43,7 olarak gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatları öne çıktı

Vatandaşların son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet gruplarında gıda yüzde 37,8 ile ilk sırada yer aldı. Yakıt ve enerji yüzde 36,2 ile ikinci oldu.

Gelecek 12 ayda fiyatının en fazla artması beklenen gruplarda da sıralama değişmedi. Katılımcıların yüzde 36,7'si gıdayı, yüzde 34,7'si yakıt ve enerjiyi seçti.

Gıdayı son bir yılın en fazla zamlanan ürün grupları arasında gösterenlerin oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan geriledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Dolar beklentisi 55,90 TL'ye yükseldi

Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi, ağustos ayına göre 1,43 TL artarak 55,90 TL'ye yükseldi.

Dolar beklentisi erkeklerde 56,8 TL, kadınlarda 54,7 TL oldu. İki asgari ücret ve üzerinde geliri bulunanların dolar tahmini ise 56,3 TL olarak ölçüldü.

Konut fiyatlarında yüzde 30,69 artış bekleniyor

Ankete katılanların gelecek 12 ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69'a geriledi.

Konut fiyatlarının yıllık artışına ilişkin beklenti, asgari ücret ve altında geliri bulunanlarda yüzde 32,9 olurken, iki asgari ücret ve üzerinde geliri bulunanlarda yüzde 29,1 olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihlerinde altın ilk sırada

Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın, eylül ayında da ilk sırada yer aldı. Nakit varlığı olması durumunda altın alacağını belirtenlerin oranı, ağustosa göre 1,7 puan artarak yüzde 43'e çıktı.

Ev, dükkân veya arsa almayı tercih edenlerin oranı ise 3,5 puan gerileyerek yüzde 33,6 oldu.

Diğer yatırım tercihlerinde vadeli mevduat yüzde 7,3, döviz yüzde 4,2, borsa yüzde 3,2 ve TL'ye dayalı yatırım fonları yüzde 1,8 pay aldı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

TCMB, anket sonuçlarının hanehalkının beklentilerini yansıttığını, Merkez Bankasının kendi görüş ve tahminleri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.