Haluk Bayraktar: SAHA EXPO'da 4,33 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarın son gününde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleriyle katılan Bayraktar, Söze TUSAŞ firmasına yönelik terör saldırısını lanetlediyerek başladı.

"20 yıl önce ülkemizde düzenlenen savunma sanayi fuarlarında sadece 2 tane yerli Türk firması bulabilirken, bugün bu fuarda firmalarımız kendi geliştirdiği milli teknolojileri sergiliyor" diyen Bayraktar, fuarı 5 farklı kıtadan 27 bakan, 6 genelkurmay başkanı ve 35 ülkeden 178 alım heyetinin ziyaret ettiğini anlattı.

Fuarda 6,18 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Bayraktar, fuarda 22 bin 467 işletmeden işletmeye görüşme gerçekleştirildiğini anımsatarak, "100 binin üzerinde ziyaretçi fuara katıldı. İlk defa bu fuarda görücüye çıkan 213 ürün sergilendi. 133 anlaşma seremonilerle burada salonlarda imzalandı. 133 anlaşmanın toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar oldu. Daha da önemlisi buradaki 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi oldu. Bu rakam burada yapılan seremonilerdeki toplam rakamdır. Firmaların burada yapmış olduğu görüşmelerde elde ettiği sonuçlar bunlara dahil değil" değerlendirmesinde bulundu.

Atılımları ileriye taşımak ve sürdürülebilir kılmak çok önemli

Bayraktar, yabancı heyet katılımının çok güçlü olmasının önem arz ettiğini belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda savunma alanında devrim niteliğinde adımlar attığını vurguladı. Bu gelişmelerin fuar alanında gözlemlendiğini belirten Bayraktar, "Bunlar sadece ana platformlar değil. Alt ana sistemler, teknolojiler ve her alanda çok büyük bir atılım var. Bu atılımları daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak, sürdürülebilir kılmak da hem ülke içi dinamikler hem de ihracat tarafının güçlü olmasıyla gerçekleşebilir. Biz de bunun için SAHA İstanbul Yönetim Kurulu olarak gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.