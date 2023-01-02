Ham çelik üretimi yüzde 30,7 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2022 Kasım ayına ilişkin çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,7 azalarak 2,4 milyon tona geriledi. Geçen yılın 11 ayında ise üretim yüzde 12,3 düşüşle 32,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi, geçen yıl kasımda, 2021'in aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalışla 2,4 milyon ton, ocak-kasım döneminde de yüzde 4,3 düşüşle 29,5 milyon ton oldu.

2022 Kasım ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 40,4 azalışla 885 bin ton, değer yönünden ise yüzde 46,5 düşüşle 771 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde, 2021 yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktarda yüzde 19,9 azalışla 14,5 milyon ton, değerde yüzde 10,4 düşüşle 13,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Kasımda çelik ürünleri ithalatı, 2021 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 7,5 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,5 azalışla 1 milyar dolar oldu.

Geçen yılın 11 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 4 azalışla 13,6 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 10,8 yükselişle 14,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 30,6 olarak gerçekleşirken yassı ürün tüketimi içindeki ithalatın payı yüzde 49,2'ye ulaştı. 2021 yılının ocak-kasım döneminde yüzde 114 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92 seviyesine geriledi.

"Elektriğe yüzde 16 indirim getirilmesi olumlu bir gelişme"

Açıklamada yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'nin ham çelik üretimindeki düşüş, 2022 Kasım'da da devam etti.

Son üç ay içerisinde üretimin ortalama yüzde 18,7 gerilediğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Aralık'ta sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim getirilmesi ve Atık Sevkiyat Yönetmeliği çalışmaları kapsamında, OECD ülkelerinin hurda ihracatı konusunda sınırlamaya tabi tutulmaması konusunda Avrupa Komisyonu ENVI komitesinin kararı, henüz nihai karar olmasa da, olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Buna karşılık, 2022 Kasım ayı kapasite kullanım oranının yüzde 51 seviyesine düştüğü, ihracatın yüzde 40 gerilediği bir dönemde, tüketimin, yurt içi tedarik kanalıyla karşılanması, devlet destekli ve dampingli ithalatın engellenmesi yönünde bir karar alınmamış olması, sektörümüzün 2023 yılına ilişkin beklentilerini olumsuz yönde etkiledi."