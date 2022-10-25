Ham çelik üretiminde sert düşüş

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 151,7 milyon ton olduğunu açıkladı.

Worldsteel verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 17,6 artışla 87,0 milyon ton oldu. Aynı dönemde Hindistan'ın üretimi yüzde 1,8 artışla 9,9 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 12,3 düşüşle 7,1 milyon ton ve ABD'nin üretimi yüzde 7,5 düşüşle 6,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 19,4 düşüşle 2,7 milyon ton olarak belirlendi.

Yılın ilk 9 ayında küresel üretim yüzde 4,3 düşüşle 1,41 milyar ton olurken, Türkiye'de üretim yüzde 9,3 düşüşle 27,3 milyon ton oldu.