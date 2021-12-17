Ham petrol fiyatları Omicron endişeleriyle düşüyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Brent ham Kuzey Denizi petrolü Şubat ayı vadeli kontrat Ice Futures’ta bugün en son 0,60 USD düşüşle 74,42 USD/varil, muadili Batı Teksas (West Texas Intermediate-WTI) petrolü Ocak vadeli kontrat 0,77 USD daha düşük 71,61 USD/varil seviyesinden işlem gördü.

ANZ bankasındaki analistler, “Omicron'un birçok ülkede ortaya çıkması, petrol talebinin zayıflaması riskini artırıyor” ifadelerini kullanıyor. Analistler, daha geniş hareketlilik kısıtlamalarının eski haline getirilmesi durumunda artan Covid-19 vakalarının petrol piyasası için önemli bir talep riski oluşturacağını belirtiyor.

Fransa Perşembe günü (dün) yaptığı açıklamada, Omicron'un yayılmasını engellemeye yönelik olarak İngiliz turistlerin girişini sınırlamayı planladığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu hafta Salı günü yayınladığı son aylık raporunda, Omicron varyantı da dâhil olmak üzere yeni Covid-19 vakalarındaki artışın bu yıl ve gelecek petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatabileceği konusunda uyardı.

Enflasyon, petrol talebine yönelik bir başka tehdit olmaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bu hafta Salı günü bildirdiğine göre, en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de toplam toptan eşya fiyatları Kasım ayında bir önceki yıla göre %9,6 arttı. ABD'nin 10 Aralık'ta bildirdiğine göre, tüketici fiyatları ise aynı dönemde %6,4 oranında yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi bu hafta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun yıllık bazda %5,1'e ulaştığını söyledi.