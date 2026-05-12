Hammadde krizi raflara yansıyor: Atıştırmalık devi siyah beyaz ambalajlara geçti

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki çifte abluka enerjiden gübreye, gıdadan kritik hammadelere kadar geniş çaplı tedarik krizine yol açarken, krizin etkisi günlük tüketim mallarına da yansımaya başladı.

Renkli ambalaja savaş darbesi

Japonya'nın en büyük atıştırmalık üreticisi Calbee, savaşın mürekkep tedarikini etkilemesi nedeniyle bazı ürünlerinde siyah beyaz ambalajlara geçti. Yeni ambalajlı ürünlerin 25 Mayıs'tan itibaren mağazalarda satışa çıkacağı öğrenildi.

Calbee tasarım değişikliğinin Orta Doğu'daki devam eden gerilimler nedeniyle hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlık sonucu ortaya çıktığını açıklarken "Bu önlem, ürün tedarikinde istikrarlı ortamın korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Maliyet baskısı artıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma petrol ve doğal gaz piyasalarını sarsarken petrol türevi, plastik ve mürekkep üretiminde kullanılan nafta tedarikini de ciddi şekilde etkiledi. Çatışmaların başlamasından bu yana Asya'da nafta fiyatları iki katına çıkarken bu durum üretim maliyetlerini de artırdı.

Fiyatlar yükseliyor, üretim durma noktasında

Soya fasulyesi atıştırmalığı üreten Japon gıda üreticisi Mizkan da 1 Mayıs'ta polistiren kap kıtlığı nedeniyle bazı ürünlerinin satışını askıya aldı ve fiyatları artırdı.

Öte yandan Toyota ve Hyundai gibi otomobil üreticileri de malzeme maliyetlerindeki artış ve satışlardaki düşüş nedeniyle karlarının azaldığını açıkladı.

Dünya genelinde birçok havayolu şirketi, savaş nedeniyle jet yakıtı fiyatlarındaki artıştan sonra uçuşlarını durdurdu. Geçtiğimiz hafta ise İngiltere merkezli moda zinciri Next, yüksek yakıt fiyatları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle Avrupa dışındaki bazı ülkelerde fiyatlarını yüzde 8'e kadar artırdı.