Hamsi ucuzladı, ilgi arttı: Şehir dışından bile talep var

Trabzon'da bu sezon bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 75 lira arasında satışa sunuluyor. Ortahisar ilçesindeki tezgahlarda barbun 400 lira, istavrit 100 lira, mezgit ise 350-500 lira aralığında alıcı buluyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, yaptığı açıklamada sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, özellikle hamsinin bol avlandığını söyledi. Örseloğlu, "Geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını" dile getirerek fiyatların vatandaşlar için uygun seviyelerde olduğunu ifade etti.

Hamsiye şehir dışından talep

Hamsiye şehir dışından da yoğun talep olduğunu kaydeden Örseloğlu, "Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor" diye konuştu.