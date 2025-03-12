Hamsiden 6 ayda 7 milyon 217 bin dolar gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden alınan bilgiye göre, Türkiye 6 ayda 19 ülkeye 2 bin 208 tonluk hamsi ihracatı gerçekleştirdi.

En yüksek ihracat Ukrayna, Fransa ve Belçika'ya

Hamsi ihracatında ilk 3 sırayı miktar bazında Ukrayna, Fransa ve Belçika alırken; en düşük ihracat ise sırasıyla Irak, Suriye ve Dubai’ye gerçekleşti.

İhraç edilen 2 milyon 208 bin kg (2 bin 208 ton) hamsiye karşılık ülkeye 7 milyon 217 bin dolarlık ihracat geliri sağlanırken, Trabzon’dan ise 115 ton hamsi ihracatı karşılığı 475 bin 389 dolar döviz girdiği gerçekleşti.

Trabzon’dan ise aynı dönemde en fazla hamsi ihracatı Almanya ve Hollanda’ya yapıldı.