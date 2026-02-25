Hane halkının enflasyon beklentisi hâlâ yüksek
Merkez Bankası’nın (TCMB), “sektörel enflasyon beklentileri kapsamında hane halkı beklentisini ölçmek amacıyla başlattığı anket, hanelerin şubat ayı itibarıyla yüksek enflasyon beklentisini koruduğunu ortaya koydu.
Naki BAKIR
Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken dikkate aldığı önemli göstergelerden biri olarak ekonomik birimlerin beklentileri doğrultusunda şekillenen tüketim ve tasarruf davranışlarının anlaşılması amacıyla başlattığı anket çalışmalarının sonuçlarını açıklamaya başladı.
Şubat 2026’ya ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımlayan Merkez Bankası’nın ocak ayı verisi ile birlikte yayımına başladığı ve hane halkı beklentilerini daha kapsamlı ve sağlıklı bir şekilde ölçmek amacıyla tasarladığı Hanehalkı Beklenti Anketi’nin (HBA) sonuçları da açıklandı. Anketi, 3 bin 217 hane cevapladı. .
Buna göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcılarında 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektörde de 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken, hane halkının yüksek beklenti düzeyi devam etti. Bu ay 3 bin 217 hane halkı tarafından yanıtlanan ankete göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 düzeyinde kaldı.
En yüksek beklenti gıda ve enerjide
Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. On iki ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.
HBA’da, enflasyon beklentilerine ek olarak, hane halkının konut fiyatları ve dolar kuru beklentileri de soruldu. Buna göre gelecek 12 aylık dönemde hane halkı konut fiyatlarının yüzde 35,4, dolar kurunun yüzde 19 artmasını bekliyor.
“Enflasyon odaklı” bir yaklaşım
Türkiye’de hane halkı beklentilerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Tüketici Eğilim Anketi (TEA) aracılığıyla derleniyor. Ancak, Avrupa Komisyonu eşgüdümünde çok sayıda ülkede uygulanan TEA, standart bir çerçeveye sahip olduğu için soru setinin ülkeye özgü ayrıntılı sorular içerecek şekilde revizyonuna sınırlı ölçüde imkân tanıyor. Bu nedenle Merkez Bankası, hane halkının enflasyona ve enflasyonla yakından ilişkili ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin beklentilerini ve bu beklentilerle uyumlu davranış eğilimlerini daha kapsamlı biçimde analiz etmeye imkân sağlayacak HBA’yı daha özel bir çerçevede tasarladı ve TÜİK iş birliğiyle uygulamaya başladı.
Yatırımda birincil tercih altın
Anket kapsamına alınan diğer bir yeni soru ile katılımcılara, enflasyon ve kur beklentileri ışığında, şu anda yatırım yapabilecekleri nakit varlıkları olsa öncelikli olarak hangi yatırım aracını tercih edecekleri soruldu. Sonuçlar hane halkının geleneksel yatırım araçlarına yönelme eğiliminin yüksek olduğuna işaret etti.
Şubat ayında, katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/ dükkân /arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi. Şubat ayında yatırım tercihlerinde araba yüzde 3,3, vadeli mevduat yüzde 3,1, döviz yüzde 2,4, Borsa yüze 2,1, dövize dayalı yatırım fonu yüzde 0,9, TL’ye dayalı yatırım fonu yüzde 0,7 ve diğer yatırım araçları da yüzde 1,3 pay aldı.
Anketler arası farklar
Merkez Bankası’ndan, yeni başlatılan anket çalışmasına yönelik yapılan açıklamaya göre, HBA’nın TEA’dan ayrışan en belirgin yönü yazım dili ve enflasyon beklentilerine ilişkin soru kapsamının artması. TEA’daki hane halkının enflasyon beklentilerini ölçmeye yönelik soru ifadelerinin katılımcılar tarafından farklı yorumlanabildiği belirtilen açıklamada, literatürde de hane halkının enflasyon algı ve beklentilerinin soru diline duyarlı olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı. Bu nedenle HBA’da, beklentilerin daha sağlıklı ölçülebilmesi amacıyla soru dilinin “enflasyon oranı” olarak sadeleştirilerek katılımcılara daha anlaşılır ve net bir çerçeve sunulduğu kaydedildi.
Merkez Bankası açıklamasında, “HBA hane halkının beklentilerini Türkiye’ye özgü bir yaklaşımla, enflasyonu merkeze alan bir çerçevede daha net ve kapsamlı biçimde ölçme imkânı sağlıyor. Bu iyileştirme ile birlikte, anket 2026 Ocak ayı itibarıyla Sektörel Enflasyon Beklentileri’nde hane halkı beklentilerinin temsilinde kullanılmaya başlıyor. Para politikasındaki sıkı duruşun ve dezenflasyon sürecinin devamı ile birlikte hane halkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesini ve beklentiler ile enflasyon arasındaki farkın kademeli olarak azalmasını bekliyoruz” denildi.