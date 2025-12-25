Hanehalkının enflasyon beklentisi aralıkta geriledi

BETAM'ın Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Anketi'ne göre katılımcıların yüzde 33,1'i önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun yüzde 21-40 aralığında olacağını öngörüyor. Enflasyonun mevcut düzeyinden (yüzde 31,1) daha düşük olacağını düşünenlerin oranı ise bir önceki aya göre 6,8 puan artarak yüzde 33,3'e yükseldi.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

Aralık ayı itibarıyla enflasyon beklentisi erkeklerde bir önceki aya göre 7,1 puan, kadınlarda ise 3,9 puan azaldı. Ortalama enflasyon beklentisi, erkeklerde yüzde 49,3 olurken, kadınlarda yüzde 55,8 oldu.

En düşük beklenti 18-24 yaş grubunda

Yaş grupları incelendiğinde, enflasyon beklentisi yalnızca 55-64 yaş grubunda 1,4 puan arttı, diğer tüm yaş gruplarında ise azaldı.

Aralık ayı itibarıyla yaş gruplarına göre ortalama enflasyon beklentileri şöyle gerçekleşti:

18-24 yaş yüzde 45,1

25-34 yaş yüzde 59,4

35-44 yaş yüzde 51,3

45-54 yaş yüzde 49,6

55-64 yaş yüzde 59,4

65 yaş ve üzeri yüzde 54,1

En yüksek beklenti emekli ve çalışmayanlarda

İş durumuna göre, bir önceki aya kıyasla tüm gruplarda ortalama enflasyon beklentisi azaldı.

Güncel ortalama beklentiler şu şekilde sıralandı:

Emekli-çalışmayan yüzde 55,4

Günlük-yevmiyeli çalışan yüzde 52,3

Kendi hesabına çalışan-işveren yüzde 48,9

Memur yüzde 45,2

İşsiz ama iş aramayan yüzde 53,6

Öğrenci yüzde 49,2

Ücretli özel sektör çalışan yüzde 50,1

İşsiz ve iş arıyor yüzde 51,8