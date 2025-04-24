Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi: Altın ve dolara talep patladı

Koç Üniversitesi'nin anketinde hanehalkının enflasyon beklentilerinin yükseldiği görüldü.

12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 66'dan yüzde 68'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67'den yüzde 69'a çıktı. Geçmiş 12 ay için enflasyon beklentisi de 4 puan yükselişle yüzde 78 oldu.

En popüler yatırım aracı altın

Anket kapsamında katılımcılara, önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarla değerlendirmeyi planladıkları da soruldu. Bu ay, neredeyse tüm tasarruf araçlarına yönelik ilgide genel bir artış eğilimi gözlendi.Katılımcılara birden fazla tercih hakkı verildiğinde, her iki ayda da en popüler yatırım aracı altın oldu.

Dikkat çeken bir diğer bulgu ise, döviz alımı tercihinde yüzde 13’lük artış ile dolarizasyon eğiliminde belirgin bir yükseliş yaşanması oldu. Buna karşın, TL mevduat tercihi de yüzde 8 oranında arttı.

En genç ve en yaşlı grubun enflasyon beklentisi yüksek

12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri yaş gruplarına göre incelendiğinde, en düşük beklentilerin orta yaş grubunda yoğunlaştığı; buna karşılık en genç ve en yaşlı gruplarda beklentilerin görece daha yüksek düzeyde seyrettiği gözlemlendi.

Bu bulgu, hanehalkının enflasyon beklentilerinin yaşa bağlı olarak sistematik biçimde farklılaştığını ortaya koydu.

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre yapılan analiz, üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinin düşük kaldığını ortaya koydu.

Nisan ayında 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi örneklem genelinde yüzde 66’dan yüzde 68’e yükselmişken, üniversite mezunlarının beklentisi yüzde 64’ten yüzde 62’ye düştü. Buna karşılık, lise mezunu katılımcıların beklentisi yüzde 66’dan yüzde 74’e çıktı.