Hangi ilçe, ne teşvik alacak?
Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi.
Mehmet KAYA
ANKARA - Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması yönündeki taleplere yönelik ilk adım atıldı. Resmi Gazetenin 21 Ağustos günlü sayısında yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararıyla, kendi bölgesindeki teşviklerin bir alt bölgesindeki teşviklerden yararlanacak ilçeler belli oldu. Karar şimdilik sadece alt bölge teşvikinden yararlanacaklar kriterini içeriyor ancak gelecek dönemde bu sınıflamaya dayalı olarak yeni teşvik unsurları tasarlamanın da yolu açılmış oldu.
Ayrıca, OSB’lerin ait oldukları illerin bir alt bölgesi teşvikinden yararlanmasına dair dipnot da teşvik kararnamesi içinde bulunuyor. Bu nedenle sayılan ilçelerdeki OSB’lerde yatırım yapıldığında, iki alt bölge teşvikinden yararlanılabileceği yönünde yorumlar yapıldı ancak bu konuda farklı yorumlar yapılabiliyor.
Karar ile ne yenilik sağlandı?
Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi.
İlçelere hangi teşvikler verilecek?
İlçe sınıflaması ilk kez Karara girmiş oldu. Her bir ilçe için ya da bir bölgedeki ilçeler için henüz “özel” bir düzenleme yapılmadı. Ancak bu sınıflamaya dayalı olarak gelecekte ilçe bazında özel teşvik düzenlemeleri de mümkün olabilecek. Bu aşamada verilen teşvik, ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubundaysa, bir alt grup teşvikinden yararlanacak şekilde düzenlendi.
Teşvik kararnamesinde yer alan dipnotlarda, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden yararlanır hükmü bulunuyor. Buna göre, örneğin 1. Bölgede OSB içine yapılan bir yatırım, 2. Bölgenin teşviklerinden yararlanıyor. Kararnamede ilçe bazında sınıflama yapılmasının ardından, OSB içine yapılan yatırımların otomatik olarak 2 alt bölgenin teşvikinden yararlanacağı yorumları yapıldı. Ancak buna ilişkin farklı yorumlar da bulunuyor. Bu hükmün dipnotta olması nedeniyle ilçe bazında otomatik işleyişi getirmeyeceği yorumları da yapılıyor. Bu konuya kararın uygulayıcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklık getireceği kaydedildi.
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21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (2846) ile ilinin ait olduğu teşvik grubundan bir alt grupta teşvik uygulanacak ilçeler şöyle:
|
Ankara
|
Çamlıdere, Bala, Haymana
|
|
Adana
|
Yumurtalık, îmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli
|
Afyonkarahisar
|
Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Hocalar, Çobanlar
|
Aksaray
|
Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören, Güzelyurt, Gülağaç
|
Amasya
|
Göynücek, Hamamözü
|
Antalya
|
Gündoğmuş
|
Aydın
|
Kuyucak, Germencik, Karacasu,. Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, încirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu
|
Balıkesir
|
Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı, Havran, Kepsut, İvrindi, Balya
|
Bartın
|
Kurucaşile
|
Bilecik
|
Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar
|
Bolu
|
Yeniçağa, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan
|
Burdur
|
Kemer, Ağlasun, Çavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Altınyayla
|
Bursa
|
Harmancık, Keleş, Büyükorhan
|
Çanakkale
|
Bayramiç, Yenice
|
Çankırı
|
Bayramören
|
Çorum
|
Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat, Laçin,
|
Denizli
|
Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney, Çameli
|
Düzce
|
Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca
|
Edirne
|
Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa
|
Elazığ
|
Kovancılar, Karakocan, Alacakaya, Maden, Palu, Baskil, Sivrice, Ancak
|
Erzincan
|
Otlukbeli, Tercan, Çayırlı
|
Erzurum
|
Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı
|
Eskişehir
|
Alpu, Günyüzü, Han
|
Gaziantep
|
Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli
|
Hatay
|
Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü
|
İsparta
|
Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Sütçüler
|
İzmir
|
Bayındır, Beydağ, Kiraz
|
Karabük
|
Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani
|
Karaman
|
Kazımkarabekir, Başyayla, Sanveliler, Ayrancı
|
Kastamonu
|
Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Doğanyurt
|
Kayseri
|
İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Akkışla
|
Kırıkkale
|
Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi
|
Kırklareli
|
Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz
|
Kırşehir
|
Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent
|
Kilis
|
Musabeyli, Polateli, Kulu
|
Konya
|
Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysımr, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhtiyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapmar, Emirgazi, Ahırlı
|
Kütahya
|
Domaniç, Hisarcık, Şaphane , Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa
|
Malatya
|
Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanyol, Arguvan, Kuluncak, Kale, Pütürge
|
Manisa
|
Saruhanlı, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Selendi
|
Mersin
|
Aydıncık, Mut, Gülnar
|
Muğla
|
Seydikemer
|
Nevşehir
|
Derinkuyu, Acıgöl
|
Niğde
|
Altunhisar, Çiftlik
|
Osmaniye
|
Sumbas
|
Rize
|
Hemşin, Güneysu, îyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin
|
Sakarya
|
Kaynarca, Ferizli, Karapürçek, Taraklı
|
Samsun
|
Kavak, Havza, Alacam , Yakakent , Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık
|
Sinop
|
Dikmen
|
Sivas
|
Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal.Ulaş, Altınyayla,Hafik,,Yıldızeli,Koyulhisar
|
Trabzon
|
Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Demekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy
|
Uşak
|
Banaz, Karahallı, Sivaslı
|
Yozgat
|
Aydıncık
|
Zonguldak
|
Kilimli, Gökçebey
Türkiye’nin yeni yatırım teşvik haritası belirlendi