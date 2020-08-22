Hangi ilçe, ne teşvik alacak?

22 Ağustos 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması yönündeki taleplere yönelik ilk adım atıldı. Resmi Gazetenin 21 Ağustos günlü sayısında yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararıyla, kendi bölgesindeki teşviklerin bir alt bölgesindeki teşviklerden yararlanacak ilçeler belli oldu. Karar şimdilik sadece alt bölge teşvikinden yararlanacaklar kriterini içeriyor ancak gelecek dönemde bu sınıflamaya dayalı olarak yeni teşvik unsurları tasarlamanın da yolu açılmış oldu.

Ayrıca, OSB’lerin ait oldukları illerin bir alt bölgesi teşvikinden yararlanmasına dair dipnot da teşvik kararnamesi içinde bulunuyor. Bu nedenle sayılan ilçelerdeki OSB’lerde yatırım yapıldığında, iki alt bölge teşvikinden yararlanılabileceği yönünde yorumlar yapıldı ancak bu konuda farklı yorumlar yapılabiliyor.

Karar ile ne yenilik sağlandı?

Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi.

İlçelere hangi teşvikler verilecek?

İlçe sınıflaması ilk kez Karara girmiş oldu. Her bir ilçe için ya da bir bölgedeki ilçeler için henüz “özel” bir düzenleme yapılmadı. Ancak bu sınıflamaya dayalı olarak gelecekte ilçe bazında özel teşvik düzenlemeleri de mümkün olabilecek. Bu aşamada verilen teşvik, ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubundaysa, bir alt grup teşvikinden yararlanacak şekilde düzenlendi.

Teşvik kararnamesinde yer alan dipnotlarda, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden yararlanır hükmü bulunuyor. Buna göre, örneğin 1. Bölgede OSB içine yapılan bir yatırım, 2. Bölgenin teşviklerinden yararlanıyor. Kararnamede ilçe bazında sınıflama yapılmasının ardından, OSB içine yapılan yatırımların otomatik olarak 2 alt bölgenin teşvikinden yararlanacağı yorumları yapıldı. Ancak buna ilişkin farklı yorumlar da bulunuyor. Bu hükmün dipnotta olması nedeniyle ilçe bazında otomatik işleyişi getirmeyeceği yorumları da yapılıyor. Bu konuya kararın uygulayıcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklık getireceği kaydedildi.

21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (2846) ile ilinin ait olduğu teşvik grubundan bir alt grupta teşvik uygulanacak ilçeler şöyle: Ankara Çamlıdere, Bala, Haymana Adana Yumurtalık, îmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli Afyonkarahisar Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Hocalar, Çobanlar Aksaray Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören, Güzelyurt, Gülağaç Amasya Göynücek, Hamamözü Antalya Gündoğmuş Aydın Kuyucak, Germencik, Karacasu,. Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, încirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu Balıkesir Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı, Havran, Kepsut, İvrindi, Balya Bartın Kurucaşile Bilecik Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar Bolu Yeniçağa, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan Burdur Kemer, Ağlasun, Çavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Altınyayla Bursa Harmancık, Keleş, Büyükorhan Çanakkale Bayramiç, Yenice Çankırı Bayramören Çorum Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat, Laçin, Denizli Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney, Çameli Düzce Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca Edirne Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa Elazığ Kovancılar, Karakocan, Alacakaya, Maden, Palu, Baskil, Sivrice, Ancak Erzincan Otlukbeli, Tercan, Çayırlı Erzurum Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı Eskişehir Alpu, Günyüzü, Han Gaziantep Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli Hatay Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü İsparta Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Sütçüler İzmir Bayındır, Beydağ, Kiraz Karabük Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani Karaman Kazımkarabekir, Başyayla, Sanveliler, Ayrancı Kastamonu Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Doğanyurt Kayseri İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Akkışla Kırıkkale Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi Kırklareli Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz Kırşehir Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent Kilis Musabeyli, Polateli, Kulu Konya Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysımr, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhtiyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapmar, Emirgazi, Ahırlı Kütahya Domaniç, Hisarcık, Şaphane , Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa Malatya Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanyol, Arguvan, Kuluncak, Kale, Pütürge Manisa Saruhanlı, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Selendi Mersin Aydıncık, Mut, Gülnar Muğla Seydikemer Nevşehir Derinkuyu, Acıgöl Niğde Altunhisar, Çiftlik Osmaniye Sumbas Rize Hemşin, Güneysu, îyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin Sakarya Kaynarca, Ferizli, Karapürçek, Taraklı Samsun Kavak, Havza, Alacam , Yakakent , Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık Sinop Dikmen Sivas Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal.Ulaş, Altınyayla,Hafik,,Yıldızeli,Koyulhisar Trabzon Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Demekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy Uşak Banaz, Karahallı, Sivaslı Yozgat Aydıncık Zonguldak Kilimli, Gökçebey

Türkiye’nin yeni yatırım teşvik haritası belirlendi