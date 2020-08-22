ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

Hangi ilçe, ne teşvik alacak?

Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi.

Hangi ilçe, ne teşvik alacak?
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Mehmet KAYA

ANKARA - Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması yönündeki taleplere yönelik ilk adım atıldı. Resmi Gazetenin 21 Ağustos günlü sayısında yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararıyla, kendi bölgesindeki teşviklerin bir alt bölgesindeki teşviklerden yararlanacak ilçeler belli oldu. Karar şimdilik sadece alt bölge teşvikinden yararlanacaklar kriterini içeriyor ancak gelecek dönemde bu sınıflamaya dayalı olarak yeni teşvik unsurları tasarlamanın da yolu açılmış oldu.

Ayrıca, OSB’lerin ait oldukları illerin bir alt bölgesi teşvikinden yararlanmasına dair dipnot da teşvik kararnamesi içinde bulunuyor. Bu nedenle sayılan ilçelerdeki OSB’lerde yatırım yapıldığında, iki alt bölge teşvikinden yararlanılabileceği yönünde yorumlar yapıldı ancak bu konuda farklı yorumlar yapılabiliyor.

Karar ile ne yenilik sağlandı?

Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi.

İlçelere hangi teşvikler verilecek?

İlçe sınıflaması ilk kez Karara girmiş oldu. Her bir ilçe için ya da bir bölgedeki ilçeler için henüz “özel” bir düzenleme yapılmadı. Ancak bu sınıflamaya dayalı olarak gelecekte ilçe bazında özel teşvik düzenlemeleri de mümkün olabilecek. Bu aşamada verilen teşvik, ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubundaysa, bir alt grup teşvikinden yararlanacak şekilde düzenlendi.

Teşvik kararnamesinde  yer alan dipnotlarda, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden yararlanır hükmü bulunuyor. Buna göre, örneğin 1. Bölgede OSB içine yapılan bir yatırım, 2. Bölgenin teşviklerinden yararlanıyor. Kararnamede ilçe bazında sınıflama yapılmasının ardından,  OSB içine yapılan yatırımların otomatik olarak 2 alt bölgenin teşvikinden yararlanacağı yorumları yapıldı. Ancak buna ilişkin farklı yorumlar da bulunuyor. Bu hükmün dipnotta olması nedeniyle ilçe bazında otomatik işleyişi getirmeyeceği yorumları da yapılıyor. Bu konuya kararın uygulayıcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklık getireceği kaydedildi.

21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (2846) ile ilinin ait olduğu teşvik grubundan bir alt grupta teşvik uygulanacak ilçeler şöyle:

Ankara

Çamlıdere, Bala, Haymana

 

Adana

Yumurtalık, îmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli

Afyonkarahisar

Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Hocalar, Çobanlar

Aksaray

Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören, Güzelyurt, Gülağaç

Amasya 

Göynücek, Hamamözü

Antalya

Gündoğmuş

Aydın

Kuyucak, Germencik, Karacasu,. Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, încirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu

Balıkesir

Savaştepe,  Dursunbey,  Sındırgı,  Havran,  Kepsut,  İvrindi,  Balya

Bartın

Kurucaşile

Bilecik

Gölpazarı,  İnhisar,  Yenipazar

Bolu

Yeniçağa,  Mudurnu,  Göynük,  Seben,  Kıbrısçık,  Dörtdivan

Burdur

Kemer,  Ağlasun,  Çavdır,  Çeltikçi,  Yeşilova,  Altınyayla

Bursa

Harmancık,  Keleş,  Büyükorhan

Çanakkale

Bayramiç,  Yenice

Çankırı

Bayramören

Çorum

Ortaköy,  Boğazkale,  Uğurludağ,  Mecitözü, Bayat,  Laçin,

Denizli

Babadağ,  Kale,  Beyağaç,  Baklan,  Güney,  Çameli

Düzce

Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca

Edirne

Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa

Elazığ

Kovancılar, Karakocan, Alacakaya, Maden, Palu, Baskil, Sivrice, Ancak

Erzincan

Otlukbeli, Tercan, Çayırlı

Erzurum

Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı

Eskişehir

Alpu, Günyüzü, Han

Gaziantep

Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli

Hatay

Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü

İsparta

Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Sütçüler

İzmir

Bayındır, Beydağ, Kiraz

Karabük

Eskipazar,  Yenice, Ovacık, Eflani

Karaman

Kazımkarabekir, Başyayla, Sanveliler, Ayrancı

Kastamonu

Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Doğanyurt

Kayseri

İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Akkışla

Kırıkkale

Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi

Kırklareli

Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz

Kırşehir

Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent

Kilis

Musabeyli, Polateli, Kulu

Konya

Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysımr, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhtiyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapmar, Emirgazi, Ahırlı

Kütahya

Domaniç, Hisarcık, Şaphane , Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa

Malatya

Hekimhan,  Doğanşehir,  Akçadağ,  Yazıhan,  Doğanyol,  Arguvan,  Kuluncak,  Kale,  Pütürge

Manisa

Saruhanlı,  Köprübaşı,  Ahmetli,  Gölmarmara,  Selendi

Mersin

Aydıncık,  Mut,  Gülnar

Muğla

Seydikemer

Nevşehir

Derinkuyu,  Acıgöl

Niğde

Altunhisar,  Çiftlik

Osmaniye

Sumbas

Rize

Hemşin,  Güneysu,  îyidere,  Derepazarı,  İkizdere,  Kalkandere,  Çamlıhemşin

Sakarya

Kaynarca,  Ferizli,  Karapürçek, Taraklı

Samsun

Kavak,  Havza,  Alacam , Yakakent , Vezirköprü,  Salıpazarı,  Asarcık,  Ayvacık

Sinop

Dikmen

Sivas

Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal.Ulaş, Altınyayla,Hafik,,Yıldızeli,Koyulhisar

Trabzon

Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Demekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy

Uşak

Banaz, Karahallı, Sivaslı

Yozgat

Aydıncık

Zonguldak

Kilimli, Gökçebey

 

Türkiye’nin yeni yatırım teşvik haritası belirlendiTürkiye’nin yeni yatırım teşvik haritası belirlendi

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap