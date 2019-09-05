Hapag-Lloyd, Türkiye'yi Cenova'ya bağladı

05 Eylül 2019

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Deniz taşımacılığında dünyanın 5. büyük konteyner operatörü olan Alman Hapag-Lloyd, küresel pazarlara daha yakın olmak ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir yapılanmaya gitti. Bugüne kadar Avrupa’yı tek bir merkezden yöneten şirket, Güney Avrupa’yı ayrı bir bölge yaptı, bölgesel merkez olarak da İtalya’nın liman kenti Cenova’yı seçti. Daha önce Hamburg'daki merkeze bağlı olan Türkiye, artık Cenova'daki Güney Avrupa merkez ofisine bağlı olacak. Hapag-Lloyd’un Türkiye’de İstanbul’daki merkez ofisinin yanı sıra, İzmir, Bursa ve Mersin’de ofisleri bulunuyor.

“Akdenizde daha rekabetçi olacağız”

Hapag-Lloyd’un, Güney Avrupa Bölgesi ile Akdeniz’deki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçladığını belirten Hapag-Lloyd CEO’su Rolf Habben Jansen; İtalya, İberia, Türkiye, Mısır ve şirketin Akdeniz’deki 15 acentasının Güney Avrupa bölgesine bağlandığını duyurdu. Yeni bölgenin başkanı ise daha önce Brezilya’daki ticari operasyonları yöneten Juan Pablo Richards oldu.

Hamburg’un merkez olarak kalacağı Kuzey Avrupa Bölgesi ise Almanya&Orta Avrupa, Benelüks, İngiltere&İrlanda, Fransa ve diğer kuzey Avrupa ülkelerini yönetecek. Şirket, Kuzey Avrupa’yı bu bölgede uzun süredir Kıdemli Genel Müdür olarak görev yapan Michael Pradel ile yönetmeye devam edecek.

2023 stratejisinin bir parçası

CEO Rolf Habben Jansen, “2023 stratejimizin önemli bir parçası olarak organizasyonumuzu daha da geliştirmek, küresel pazarlara odaklanmak ve müşterilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Altıncı bölgemizi de bunun için oluşturduk. Juan Pablo Richards ve Michael Pradel ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Son yapılanma ile birlikte şirketin altı merkez bölgesi şu şekilde oldu: Güney Avrupa (Cenova), Kuzey Avrupa (Hamburg), Kuzey Amerika (New Jersey), Güney Amerika (Valparaíso), Asya (Singapur) Orta Doğu (Dubai).

128 ülkede 400 ofis 13 bin çalışan



Filosunda 237 modern gemi bulunan Hapag-Lloyd, yıllık 1.6 milyon TEU taşıma kapasitesi ile 600 liman arasında bağlantı sağlıyor. 128 ülkede 400 ofisi bulunan şirketin cirosu 2018’de 11.5 milyar euroya ulaştı. Hapag- Lloyd’da, yüzde 27 ile Şili merkezli CSAV ve yüzde 25.5 ile Alman Klaus Michael Kühne (Kühne Holding AG&Kühne Maritime GmbH) en büyük hissedarlar arasında yer alıyor.