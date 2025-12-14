Harabe evlere yüksek kira sosyal refahı düşürdü! Çözüm: Bağımsız ekspertiz raporu

Türkiye’de bakımsız, duvarları dökülen, rutubetli ve tesisatı sorunlu kiralık konutlar, bakımlı dairelerle aynı fiyat aralığına sahiphen onarım masraflarının da kiracıya yüklenmesi, taşınma, depozito ve emlakçı giderleriyle birlikte yükü artırıyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğrenciler ve dar gelirli kesim ev bulmakta zorlanıyor. Sektör temsilcileri ise kiralık konut piyasasında düzenleme ihtiyacını gündeme getiriyor.

Türkiye’de kanuni bir standart bulunmuyor

Türkiye’de kiraya verilecek bir evin hangi şartları sağlaması gerektiğine dair kanuni bir standart bulunmuyor. Bu sebeple evin elektrik tesisatından su kaçaklarına, yapısal durumdan sağlık açısından güvenli olup olmadığına kadar pek çok unsur kontrol edilmeden kiraya sunuluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa’nın pek çok ülkesinde kiralanacak konutlar için minimum yaşam standardı şartları uygulanıyor. Özellikle ABD’de bu yasal bir mecburiyet. Genelde kiracı sonrası evin yeniden tadilatını sigorta şirketleri karşılıyor. Türkiye’de ise konu tamamen ev sahibinin inisiyatifine bırakılıyor.

"'Piyasa bu' diyerek yüksek kira istiyorlar"

Emlak danışmanı Serdar Kurtoğlu, durumun kendileri açısından da zorlayıcı olduğunu belirterek “Bazen eve girdiğimizde biz bile şaşkınlık yaşıyoruz. Müşteriler çoğu zaman bizi suçluyor. Oysa fiyatı belirleyen kişi ev sahibi. Herhangi bir masraf yapmadan ‘piyasa bu’ diyerek yüksek kira talep edebiliyorlar. Kiralanamayacak evler ilan sitelerine konulduğunda sanki makul bir seçenekmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Şehir planlama uzmanı Dr. Fikret Aktürk, kiralık konutlardaki bakım ve onarım masraflarının kiracılara yüklenmesinin özellikle dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumun ekonomik eşitsizlik yarattığını belirten Aktürk, insanların daha iyi ve güvenli semtlere taşınamadığını, bunun da uzun vadede toplumsal refahı düşürdüğünü ifade ederek kiralık konutlarda standart ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ev sahipleri de şikayetçi

Kiralık konut piyasasındaki sorunlar yalnızca kiracıları değil, ev sahiplerini de etkiliyor. Ev sahipleri, bazı kiracıların eve verdikleri hasarlar nedeniyle yüksek onarım masraflarıyla karşılaştıklarını ve kira gelirinin büyük bölümünün bakım, vergi ve tadilata gittiğini söylüyor.

Gayrimenkul hukuku uzmanları ise depozito ve sözleşme maddelerinin pratikte yetersiz kaldığını, artan onarım maliyetlerinin depozitoyla karşılanamadığını belirtiyor. Hasar tespit süreçlerinin zahmetli, davaların ise uzun sürmesi sorunu büyütüyor.

Bağımsız ekspertiz raporu

Çözüm ise kiraya verilen evler için standart denetimlerin yapılması ve kiracı çıkışında bağımsız ekspertiz raporunun zorunlu hale getirilmesi.