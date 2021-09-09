Harç bitti, yapı paydos!

Konut ağırlıklı yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bugün iş bıraktı.

Eylem kararını 2 Eylül'de düzenledikleri basın toplantısıyla duyuran müteahhitler, bugünden başlayarak geçici olarak boykot uygulayacak.

Daha önce 15 gün süreyle boykot kararı alan İMKON’un bu süreyi bir kaç günle sınırlı tutabileceği öğrenildi.

Müteahhitlerin ve hazır betoncuların inşaatların durmaması için çağrısını DÜNYA duyurmuştu. Devletin hareket geçmesini isteyen sektör temsilcileri, ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti. Sektörde yaşanan tartışmalar çerçevesinde çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

Boykot, çimento ihracatına kısıtlama getirdi

Bu arada müteahhitlerin bir süredir çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğu gerekçesiyle iş bırakma kararını açıklamalarından iki gün sonra, çimento ihracatına kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento ve klinkeri dahil etti.