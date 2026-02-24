Harcamalar artıyor, kartlı ekonomi büyüyor: Nakit çekimde işlem sayısı düştü, hacim hızla yükseldi
Kartlı harcamalar ocak ayında da hız kesmedi. Yerli kredi kartlarının yurt içi işlem hacmi bir yılda yüzde 43,5 büyüyerek 1,9 trilyon TL’yi aştı. Nakit çekimde de dikkat çeken bir tablo oluştu. İşlem sayısı 16,3 milyondan 13,8 milyona geriledi ancak nakit çekim tutarı 68,4 milyar TL’den 78,1 milyar TL’ye çıktı.
Türkiye’de son dönemde gittikçe etkisini arttıran kartlı harcamalar yıla hızlı başladı. Nakit harcamanın hızla düştüğü dönemde Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, ekonomide iki yönlü bir tabloyu işaret etti. Bir tarafta harcamaların güçlü bir şekilde arttığı görülürken, diğer tarafta düşen nakit talebine rağmen karttan yapılan nakit çekimlerde hızla artıyor. Yerli kredi kartlarının yurt içi kullanımında Ocak 2025’te 892,5 milyon adet olan işlem adedi, Ocak 2026’da 975,6 milyon adede yükseldi. 1 yılda yaklaşık yüzde 9’un üzerinde bir artış kaydedilirken asıl tablo artış tutarında dikkatlerden kaçmadı. Yerlilerde toplam kredi kartı işlem hacmi 1,389 trilyon TL’den 1,9 trilyon TL’yi geçti. Burada kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 43,5 oranında büyüdü. Bu sadece yerli kartların yurt içi kullanımından ortaya çıktı. İşlem adetlerindeki artış sınırlı kalırken tutardaki sıçrama, ortalama harcama tutarlarının yükseldiğini ve fiyat etkisinin belirgin olduğunu gösterdi. Aynı zamanda harcamalardaki artış nakit çekim işlemlerindeki büyümeyi de ortaya koydu. Son 1 yılda kredi kartından nakit çekim tutarı yüzde 14’ün üzerinde artış kaydetti. Banka kartı ve nakit çekim tutarındaki artış da yüzde 45’e yaklaştı. İşlem adetlerinde de toplamda büyüme görüldü.
İşlem adedi düştü, nakit hacmi arttı
Öte yandan sadece yurt içinde yerli kartların nakit çekme işlemlerinde de değişim dikkatlerden kaçmadı. Bir anlamda kredi kartıyla borç para limitlerinin arttığı görüldü. Ama işlem adedi de düştü. 2025 Ocak ayında yerli kredi kartlarının yurt için nakit kullanımı için 16,3 milyondan fazla işlem yapıldı. 2026 Ocak’ta ise bu 13,8 milyon işleme kadar geriledi. Ama paranın hacmi büyüdü. Geçen yıl ocak ayında yerli kredi kartlarından 68,4 milyar liralık nakit çekim işlemi yapılırken bu sene bu 78,114 milyar liraya kadar çıktı. Böylece işlem adedinin düşmesine rağmen nakit ihtiyacının hacimsel olarak arttığı görüldü. Bu tablo, hanehalkının nakit ihtiyacının arttığını ve likidite talebinin güçlendiğine işaret etti. Kartlı harcamalar büyürken, nakit çekimin de hızlanmasını uzmanlar, ekonomik dengede temkinli bir davranışın devam etmesi olarak yorumladı.
Alışverişte işlem tutarı yüzde 45 yükseldi
Yerli kartların yurt içi alışveriş kullanımında işlem tutarı yaklaşık yüzde 45 artarak 1,3 trilyon TL’den 1,9 trilyon TL’ye yükseldi. İşlem adedindeki artış ise yaklaşık yüzde 9,8 seviyesinde kaldı. İşlem hacmindeki düşük artışa rağmen harcama hacmindeki büyüme iç tüketimin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Yurt dışı harcamalarda ise daha sert bir artış görüldü. İşlem tutarı yaklaşık yüzde 75 artış kaydederek dikkat çekti. Kur etkisi ve seyahat harcamaları bu yükselişte belirleyici oldu. Banka kartlarında toplam işlem adedi 742,9 milyondan 787,5 milyona çıkarak yaklaşık yüzde 6 artış kaydetti. Buna karşın işlem tutarı 586,6 milyar TL’den 813,8 milyar TL’ye yükseldi ve yaklaşık yüzde 38,7 büyüdü.
Kredi kartından 2,3 trilyon lira harcandı
BKM verilerine göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.