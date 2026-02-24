Harcamalar artıyor, kartlı ekonomi büyüyor: Nakit çekimde işlem sayısı düştü, hacim hızla yükseldi

Türkiye’de son dönemde git­tikçe etkisini arttıran kart­lı harcamalar yıla hızlı baş­ladı. Nakit harcamanın hızla düş­tüğü dönemde Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, ekonomi­de iki yönlü bir tabloyu işaret etti. Bir tarafta harcamaların güçlü bir şekilde arttığı görülürken, diğer ta­rafta düşen nakit talebine rağmen karttan yapılan nakit çekimlerde hızla artıyor. Yerli kredi kartlarının yurt içi kullanımında Ocak 2025’te 892,5 milyon adet olan işlem ade­di, Ocak 2026’da 975,6 milyon ade­de yükseldi. 1 yılda yaklaşık yüzde 9’un üzerinde bir artış kaydedilir­ken asıl tablo artış tutarında dik­katlerden kaçmadı. Yerlilerde top­lam kredi kartı işlem hacmi 1,389 trilyon TL’den 1,9 trilyon TL’yi geç­ti. Burada kartlı harcamalar yakla­şık yüzde 43,5 oranında büyüdü. Bu sadece yerli kartların yurt içi kulla­nımından ortaya çıktı. İşlem adet­lerindeki artış sınırlı kalırken tu­tardaki sıçrama, ortalama harcama tutarlarının yükseldiğini ve fiyat etkisinin belirgin olduğunu göster­di. Aynı zamanda harcamalarda­ki artış nakit çekim işlemlerindeki büyümeyi de ortaya koydu. Son 1 yılda kredi kartından nakit çekim tutarı yüzde 14’ün üzerinde artış kaydetti. Banka kartı ve nakit çe­kim tutarındaki artış da yüzde 45’e yaklaştı. İşlem adetlerinde de top­lamda büyüme görüldü.

İşlem adedi düştü, nakit hacmi arttı

Öte yandan sadece yurt içinde yerli kartların nakit çekme işlem­lerinde de değişim dikkatlerden kaçmadı. Bir anlamda kredi kar­tıyla borç para limitlerinin art­tığı görüldü. Ama işlem ade­di de düştü. 2025 Ocak ayın­da yerli kredi kartlarının yurt için nakit kullanı­mı için 16,3 milyon­dan fazla işlem yapıldı. 2026 Ocak’ta ise bu 13,8 milyon iş­leme kadar geri­ledi. Ama paranın hac­mi büyüdü. Geçen yıl ocak ayında yer­li kredi kartlarından 68,4 milyar liralık na­kit çekim işlemi yapı­lırken bu sene bu 78,114 milyar liraya kadar çıktı. Böylece işlem adedinin düşmesine rağmen nakit ihtiyacının hacimsel olarak arttığı görüldü. Bu tablo, hanehal­kının nakit ihtiyacının arttığını ve likidite talebinin güçlendiğine işa­ret etti. Kartlı harcamalar büyür­ken, nakit çekimin de hızlanmasını uzmanlar, ekonomik dengede tem­kinli bir davranışın devam etmesi olarak yorumladı.

Alışverişte işlem tutarı yüzde 45 yükseldi

Yerli kartların yurt içi alışveriş kullanımında işlem tutarı yaklaşık yüzde 45 artarak 1,3 trilyon TL’den 1,9 trilyon TL’ye yükseldi. İşlem adedindeki artış ise yaklaşık yüz­de 9,8 seviyesinde kaldı. İşlem hac­mindeki düşük artışa rağmen har­cama hacmindeki büyüme iç tü­ketimin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Yurt dışı harcamalar­da ise daha sert bir artış görüldü. İş­lem tutarı yaklaşık yüzde 75 artış kaydederek dikkat çekti. Kur etki­si ve seyahat harcamaları bu yük­selişte belirleyici oldu. Banka kart­larında toplam işlem adedi 742,9 milyondan 787,5 milyona çıkarak yaklaşık yüzde 6 artış kaydetti. Bu­na karşın işlem tutarı 586,6 milyar TL’den 813,8 milyar TL’ye yükseldi ve yaklaşık yüzde 38,7 büyüdü.

Kredi kartından 2,3 trilyon lira harcandı

BKM verilerine göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.