‘Hareket eden hastane’ hayali gerçeğe dönüştü

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Uzman Hemşire Ayşe Şengel’in çocukluk hayalinin gerçeğe dö­nüştüğü bir girişim: Bir Adım Sağlık (BAS). Henüz çocuk yaştayken babasının rahat­sızlığı ve o süreçte evde sağ­lık hizmetine duydukları ihti­yaç onun hem meslek seçimi­ne hem de hayatına yön verdi. Hemşirelik, halk sağlığı, sos­yoloji ve öğretmenlik olmak üzere dört üniversite eğitimi alan Şengel, 13 yıl okul sağlı­ğı alanında çalıştı. Pandemi döneminde okulların ve ev­lere girişlerin kapanmasıyla mevcut işlerini yapamaz ha­le geldiğini söyleyen Şengel, hastanelerin işleyişindeki protokoller nedeniyle doğru­dan müdahale edememe du­rumunun, kendi mobil sağlık hizmeti girişimini kurma fik­rini tetiklediğini aktardı. Şen­gel, pandemiyi bir "üretim dö­nemi" olarak gördüğüne işa­ret ederek, bu dönemde "Bir Adım Sağlık" fikrini geliştir­diğini kaydetti.

Halk sağlığına yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi hedefle­yen girişim ‘Halk Sağlığı İno­vasyonu’ önermesiyle yak­laşık 2 yıl süren kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreci ve yola çıkış hikâyesi­ni DÜNYA Gazetesi ile pay­laşan Şengel, “Yurt dışındaki benzer uygulamalar ve ulusla­rarası projeleri detaylı şekil­de inceledik; birçok öneri ve taslak çalışma geliştirdik. Ha­zırlanan bu çalışmaları, Sağ­lık Bakanlığı başta olmak üze­re ilgili kamu kurumlarından gerekli onaylar alarak hayata geçirdik. BAS, evde sağlık hiz­metlerini, evde takip gerekti­ren ya da evde hizmet alma­yı tercih eden kişilere mesle­ki uzmanlık beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek sunan bir oluşum. Amacımız, birey­lere yaşam alanlarında güve­nilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, zaman ve konfor ka­zandırmak; geleneksel hizmet anlayışının ötesine geçerek sağlık ve refahlarını sürekli desteklemek” dedi.

Yurt dışına İngiltere ve İrlanda’dan açılacak

Türkiye'nin yaşlanan nü­fusu ve değişen demografik yapısı nedeniyle evde bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artma potansiyeline değinen Şengel, “Öncelikli hedef kit­lemizde yaşlı ve kronik has­talığı olan bireyler ya da uzun dönem bakıma ihtiyaç duyan­lar, yeni doğanlar ve anneler, önleyici check-up isteyen bi­reyler, okul çağındaki çocuk­lar yer alıyor. Kısa-orta va­dede tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Başlangıç olarak İstanbul dışında İzmir, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Bursa’ya açılmayı planlıyo­ruz. Uzun vadede ise öncelikle İngiltere ve İrlanda’dan ulus­lararası alana açılmayı hedef­liyoruz” açıklamasını yaptı.

Doktor muayenesinden la­boratuvar testlerine, evde ba­kımdan rehabilitasyona kadar geniş hizmet ağıyla 5 binden fazla bireysel üye ve çeşit­li kurumsal ortakları olduğu­nu kaydeden Şengel, “Hizmet çeşitliliğimizi genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı ve toplumsal sağlık konusunda önemli gelişmelere yardımcı olmayı hedefliyoruz. Uzman kadromuzla hemşirelik ve ba­kım, anne-bebek, doktor mu­ayene, fizik tedavi ve rehabi­litasyon, diyetisyen, psikolog, tanılama ve radyolojik görün­tülüme, medikal kiralama ve satış hizmetleri veriyoruz. Ayrıca özel hizmet paketleri­miz de bulunuyor. Multidisip­liner bir yaklaşımla kişilere, esnek saatlerde hizmet alım rahatlığı, konfor alanı özgür­lüğü sunuyoruz” dedi.

Sağlık hukukçularıyla güvence sunuluyor

Şengel, sektörde, laboratu­var-EEG-EKG-röntgen gibi hizmetlere farklı firmalardan parça parça ulaşılabilirken, bu hizmetlerinin tümünü bü­tüncül olarak tek çatıda sun­duklarını ifade ederek, “Ek olarak sağlık hukukçusuy­la da çalışıyor, hastalara teş­his ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir hasta­lığın takibinde ya da koruyu­cu sağlık hizmetlerinin veril­mesi süreçlerinde, kendi or­tamlarında verilen hizmetleri denetimli ve hukuksal güven­ceyle uyguluyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Sosyal sorumluluk stratejisi

Bir Adım Sağlık olarak, sos­yal sorumluluk çalışmalarını toplumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak gördükle­rini ifade eden Şengel, “Üni­versitelerle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları bi­limsel temellere dayandıra­rak kalıcı ve nitelikli sonuç­lar elde etmeye çalışıyoruz. Yalnızca insanlara değil, top­lumu oluşturan tüm canlıla­ra hizmet etmeyi önemsiyor; bu yaklaşımımızla toplum­sal bakış açısında olumlu bir fark yaratmayı amaçlıyoruz. Odağımızda, kaliteli hizmet ve güçlü bir müşteri deneyimi sunma vaadi var. Bu doğrul­tuda sürekli eğitim ve kalite­yi ön planda tutuyoruz” diye konuştu.

Kadın istihdamı öncelikli konu

“Bizi sektörde farklılaştıran önemli bir yönümüz, tüm çalışma arkadaşlarımızın bordrolu olup sadece bizimle çalışması” diyen Şengel, şöyle konuştu: “Bununla birlikte kadın istihdamına verdiğimiz önemle kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırmaya yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Alanında uzman ve deneyimli ekibimiz, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunarak müşterilerimize istedikleri zamanda ve yerde doğru ve güvenilir sağlık hizmeti alma imkânı sağlıyor.”

Kurumsal yapıya kavuştu

Büyüme aşamasında yatırımcı ararken, teklifi üzerine ağabeyinin sahip olduğu Pozitif Şirketler Grubu bünyesinde katıldıklarını kaydeden Şengel, böylece şirketin İK, muhasebe, hukuk anlamında kurumsal bir yapıda yoluna devam ettiğini ve söyledi. Şengel, “Şu an 30 kişilik tam zamanlı çekirdek kadroya sahibiz. Zorunlu olarak 3 doktor çalışıyoruz, ayrıca 150 anlaşmalı uzman hekimle iş birliği yapıyoruz. Pandeminin ilk yılında çok yüksek bir büyüme ivmesi yakaladık, sonrasında istikrarlı bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Fiyatlandırma politikamız da özel hastanelere göre daha uygun veya benzer seviyede. Amacımız konforlu hizmeti erişilebilir kılmak” dedi.