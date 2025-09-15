‘Hareket eden hastane’ hayali gerçeğe dönüştü
Çocukluk çağında kurduğu hayaline 4 üniversite bitirdikten sonra ulaşan girişimci uzman hemşire Ayşe Şengel, ‘Bir Adım Sağlık’ platformu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikolog, tanılama ve radyolojik görüntüleme hizmetlerini ihtiyacı olan hastaların ayağına kadar götürüyor.
Uzman Hemşire Ayşe Şengel’in çocukluk hayalinin gerçeğe dönüştüğü bir girişim: Bir Adım Sağlık (BAS). Henüz çocuk yaştayken babasının rahatsızlığı ve o süreçte evde sağlık hizmetine duydukları ihtiyaç onun hem meslek seçimine hem de hayatına yön verdi. Hemşirelik, halk sağlığı, sosyoloji ve öğretmenlik olmak üzere dört üniversite eğitimi alan Şengel, 13 yıl okul sağlığı alanında çalıştı. Pandemi döneminde okulların ve evlere girişlerin kapanmasıyla mevcut işlerini yapamaz hale geldiğini söyleyen Şengel, hastanelerin işleyişindeki protokoller nedeniyle doğrudan müdahale edememe durumunun, kendi mobil sağlık hizmeti girişimini kurma fikrini tetiklediğini aktardı. Şengel, pandemiyi bir "üretim dönemi" olarak gördüğüne işaret ederek, bu dönemde "Bir Adım Sağlık" fikrini geliştirdiğini kaydetti.
Halk sağlığına yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen girişim ‘Halk Sağlığı İnovasyonu’ önermesiyle yaklaşık 2 yıl süren kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreci ve yola çıkış hikâyesini DÜNYA Gazetesi ile paylaşan Şengel, “Yurt dışındaki benzer uygulamalar ve uluslararası projeleri detaylı şekilde inceledik; birçok öneri ve taslak çalışma geliştirdik. Hazırlanan bu çalışmaları, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarından gerekli onaylar alarak hayata geçirdik. BAS, evde sağlık hizmetlerini, evde takip gerektiren ya da evde hizmet almayı tercih eden kişilere mesleki uzmanlık beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek sunan bir oluşum. Amacımız, bireylere yaşam alanlarında güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, zaman ve konfor kazandırmak; geleneksel hizmet anlayışının ötesine geçerek sağlık ve refahlarını sürekli desteklemek” dedi.
Yurt dışına İngiltere ve İrlanda’dan açılacak
Türkiye'nin yaşlanan nüfusu ve değişen demografik yapısı nedeniyle evde bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artma potansiyeline değinen Şengel, “Öncelikli hedef kitlemizde yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler ya da uzun dönem bakıma ihtiyaç duyanlar, yeni doğanlar ve anneler, önleyici check-up isteyen bireyler, okul çağındaki çocuklar yer alıyor. Kısa-orta vadede tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Başlangıç olarak İstanbul dışında İzmir, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Bursa’ya açılmayı planlıyoruz. Uzun vadede ise öncelikle İngiltere ve İrlanda’dan uluslararası alana açılmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
Doktor muayenesinden laboratuvar testlerine, evde bakımdan rehabilitasyona kadar geniş hizmet ağıyla 5 binden fazla bireysel üye ve çeşitli kurumsal ortakları olduğunu kaydeden Şengel, “Hizmet çeşitliliğimizi genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı ve toplumsal sağlık konusunda önemli gelişmelere yardımcı olmayı hedefliyoruz. Uzman kadromuzla hemşirelik ve bakım, anne-bebek, doktor muayene, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyetisyen, psikolog, tanılama ve radyolojik görüntülüme, medikal kiralama ve satış hizmetleri veriyoruz. Ayrıca özel hizmet paketlerimiz de bulunuyor. Multidisipliner bir yaklaşımla kişilere, esnek saatlerde hizmet alım rahatlığı, konfor alanı özgürlüğü sunuyoruz” dedi.
Sağlık hukukçularıyla güvence sunuluyor
Şengel, sektörde, laboratuvar-EEG-EKG-röntgen gibi hizmetlere farklı firmalardan parça parça ulaşılabilirken, bu hizmetlerinin tümünü bütüncül olarak tek çatıda sunduklarını ifade ederek, “Ek olarak sağlık hukukçusuyla da çalışıyor, hastalara teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir hastalığın takibinde ya da koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, kendi ortamlarında verilen hizmetleri denetimli ve hukuksal güvenceyle uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.
Sosyal sorumluluk stratejisi
Bir Adım Sağlık olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarını toplumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Şengel, “Üniversitelerle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları bilimsel temellere dayandırarak kalıcı ve nitelikli sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Yalnızca insanlara değil, toplumu oluşturan tüm canlılara hizmet etmeyi önemsiyor; bu yaklaşımımızla toplumsal bakış açısında olumlu bir fark yaratmayı amaçlıyoruz. Odağımızda, kaliteli hizmet ve güçlü bir müşteri deneyimi sunma vaadi var. Bu doğrultuda sürekli eğitim ve kaliteyi ön planda tutuyoruz” diye konuştu.
Kadın istihdamı öncelikli konu
“Bizi sektörde farklılaştıran önemli bir yönümüz, tüm çalışma arkadaşlarımızın bordrolu olup sadece bizimle çalışması” diyen Şengel, şöyle konuştu: “Bununla birlikte kadın istihdamına verdiğimiz önemle kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırmaya yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Alanında uzman ve deneyimli ekibimiz, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunarak müşterilerimize istedikleri zamanda ve yerde doğru ve güvenilir sağlık hizmeti alma imkânı sağlıyor.”
Kurumsal yapıya kavuştu
Büyüme aşamasında yatırımcı ararken, teklifi üzerine ağabeyinin sahip olduğu Pozitif Şirketler Grubu bünyesinde katıldıklarını kaydeden Şengel, böylece şirketin İK, muhasebe, hukuk anlamında kurumsal bir yapıda yoluna devam ettiğini ve söyledi. Şengel, “Şu an 30 kişilik tam zamanlı çekirdek kadroya sahibiz. Zorunlu olarak 3 doktor çalışıyoruz, ayrıca 150 anlaşmalı uzman hekimle iş birliği yapıyoruz. Pandeminin ilk yılında çok yüksek bir büyüme ivmesi yakaladık, sonrasında istikrarlı bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Fiyatlandırma politikamız da özel hastanelere göre daha uygun veya benzer seviyede. Amacımız konforlu hizmeti erişilebilir kılmak” dedi.