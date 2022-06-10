Hareketli gecenin özeti: Açılış Hazine'den, kapanış Merkez'den

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Haziran akşamının hareketli geçeceğine dair fitili, piyasa kapanışı sonrası yaptığı açıklama ile ateşledi.

Bakanlık, başta enflasyon ve döviz olmak üzere bazı ekonomi başlıklarında yürütülen Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki yeni adımlar silsilesinin geleceğini duyurdu.

Ekonomiye dair merakla beklenen adımlar silsilesinin açılışını GES sürprizi ile kendi yaptı. Ardından BDDK ve SPK açıklamaları gelirken, gecenin kapanışı ise Merkez Bankası’ndan geldi.

İşte hararetli gecenin özeti

Hazine - TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Ayrıntılar daha sonra duyurulacak. (Haberin detayı)

BDDK - Kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin %20'si olacak. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın %40'ı olarak belirlenecek. (Haberin detayı)

BDDK - Yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı sunmak için çalışma yapıyor. Daha önce yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek.

SPK - Borsa İstanbul bünyesinde Emtia Borsası kuruldu. Böylece emtia yatırımı için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcılar, işlemlerini yurt içinde yapabilecek. Altın sertifikası ihracı için de çalışmalara başladı. (Haberin detayı)

SPK - Halka arzlarda komisyon indirimi geldi. Yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler artık SPK'ya ihraç ücreti ödemeyecek. Yurt içinde halka arz olacak şirketler ise yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, SPK'ye ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90’a varan indirim alacak.

TCMB - Ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. (Haberin detayı)

TCMB - Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

Hareketli gecede dolar yerinde durmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 'hızlı ve çözüm odaklı adımlar' açıklaması öncesindei 17,37 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL açıklamanın hemen ardından 16,76 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL de 18,41 TL seviyesinden 17,85'e indi. Ancak piyasalar gelen bu adımlardan pek tatmin olmamış gibi. Hazine'nin GES açıklaması sonrası kur yeniden 17,22 seviyelerine geldi.