Hareketsiz hesaplar için zamanaşımı uyarısı! Son gün verildi: TSMF'ye gelir olarak kaydedilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2014 yılından itibaren hareket görmeyen banka hesaplarına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu.

TMSF'nin açıklamasına göre, bu tarihten itibaren işlem görmeyen hesap sahiplerinin, 14 Haziran 2025’e kadar ilgili bankalara başvurmaları gerektiği belirtildi. Başvuru yapılmaması halinde hesaplar zamanaşımı kapsamında TMSF’ye gelir kaydedilecek.

TMSF, Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesine dayanarak, on yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların zamanaşımına tabi tutulacağını vurguladı.

Zamanaşımına uğrayacak banka hesapları ve mevduatları nasıl sorgulanır?

Ayrıca, bu kapsamda zamanaşımına uğrayan hesapların listelerinin Şubat ayı itibarıyla bankaların internet sitelerinde ve TMSF'nin resmi web sitesi olan www.tmsf.org.tr üzerinden “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünde yayınlandığı aktarıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (www.tbb.org.tr) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (www.tkbb.org.tr) sitelerinde de konsolide olarak erişime açılan listeler, Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYABİLECEK BANKA HESAPLARI VE MEVDUATLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN