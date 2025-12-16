Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
SEDDK, Ocak 2026 için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışının %1’in altında hesaplanarak %0,66 olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre, hasarsızlık indirimi artık araca değil sürücüye bağlı olarak belirlenecek. Otomobillerde en yüksek trafik primi, çok hasarlı sürücü için 54 bin 547 liraya çıkarken, hasarsız sürücünün primi 7 bin 579 lira olacak.
Sevilay ÇOBAN
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDD) yapılan açıklamada, trafik sigortasında yüksek oranlı prim artışları yapıldığına veya yapılacağına ilişkin haberler yer aldığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklamada, trafik sigortası azami primlerinin araç türü, sigortalının risk düzeyi ve ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve araç yakıt cinsi gibi çeşitli değişkenlere göre Kurumca aylık olarak belirlendiği hatırlatıldı. Güncel ekonomik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi ve primlerin dinamik şekilde yönetilebilmesi için SEDDK’nin Mayıs 2024’ten itibaren trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde hasar-maliyet endeksini devreye aldığı anımsatılan açıklamada, “Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıkta içermektedir. Söz konusu endeks ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1’in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.
Yeni araç alımı primi etkilemiyor
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.
Yüksek riskin bedeli 54 bin 547 TL
Yeni düzenlemeyle İstanbul’daki otomobil sahipleri için tablo netleşti. Trafikte riskli grupta yer alan, yani çok sık kaza yapan (0. basamak) bir sürücü için İstanbul'da sigorta primi 54 bin 547 liraya yükselecek. Aracını dikkatli kullanan, kaza yapmayan ve 8. basamakta yer alan “iyi sürücüler” için ise İstanbul’daki prim tutarı 7 bin 579 lira olacak. Genellikle yolcu otobüsleri ve sürekli kazaya karışan risk oranı yüksek kategoride olanlara uygulanan tavan fiyat, Ocak 2026 itibarıyla 300 bin 212 liraya çıkacak. Türkiye genelinde en düşük trafik sigortası primi ise Bartın, Şırnak, Karaman ve Niğde gibi illerde uygulanacak. Bu illerdeki hasarsız sürücüler, 2026 Ocak ayında 6 bin 793 lira prim ödeyecek.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 yıl ertelendi
SEDDK tarafından hazırlanan, “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2026 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak güncellendi.