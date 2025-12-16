Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak

Sevilay ÇOBAN

Sigortacılık ve Özel Emekli­lik Düzenleme ve Denetle­me Kurumu’ndan (SEDD) yapılan açıklamada, trafik sigor­tasında yüksek oranlı prim ar­tışları yapıldığına veya yapıla­cağına ilişkin haberler yer aldığı belirtilerek, kamuoyunun doğ­ru bilgilendirilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklama­da, trafik sigortası azami primle­rinin araç türü, sigortalının risk düzeyi ve ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve araç yakıt cin­si gibi çeşitli değişkenlere göre Kurumca aylık olarak belirlen­diği hatırlatıldı. Güncel ekono­mik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi ve prim­lerin dinamik şekilde yönetile­bilmesi için SEDDK’nin Mayıs 2024’ten itibaren trafik sigorta­sı primlerinin belirlenmesinde hasar-maliyet endeksini devre­ye aldığı anımsatılan açıklama­da, “Trafik sigortası maliyetleri­ni esas alan bu endeks, araç fi­yatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri bel­li ağırlıkta içermektedir. Söz ko­nusu endeks ile yapılan hesap­lama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygu­lanacak aylık azami prim artışı yüzde 1’in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiş­tir” ifadeleri yer aldı.

Yeni araç alımı primi etkilemiyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilen­diren düzenleme ile trafik sigor­tasında prim tarifeleri ve basa­mak sistemi baştan aşağı yenile­niyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basama­ğı, kullandıkları araca değil sü­rücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basa­makta bulunan hasarsız bir sü­rücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Ay­nı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçların­da avantaj elde edemeyecek.

Yüksek riskin bedeli 54 bin 547 TL

Yeni düzenlemeyle İstan­bul’daki otomobil sahipleri için tablo netleşti. Trafikte riskli grupta yer alan, yani çok sık ka­za yapan (0. basamak) bir sürü­cü için İstanbul'da sigorta pri­mi 54 bin 547 liraya yüksele­cek. Aracını dikkatli kullanan, kaza yapmayan ve 8. basamak­ta yer alan “iyi sürücüler” için ise İstanbul’daki prim tutarı 7 bin 579 lira olacak. Genellikle yolcu otobüsleri ve sürekli ka­zaya karışan risk oranı yüksek kategoride olanlara uygulanan tavan fiyat, Ocak 2026 itibarıyla 300 bin 212 liraya çıkacak. Tür­kiye genelinde en düşük trafik sigortası primi ise Bartın, Şır­nak, Karaman ve Niğde gibi il­lerde uygulanacak. Bu iller­deki hasarsız sürücüler, 2026 Ocak ayında 6 bin 793 lira prim ödeyecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 yıl ertelendi

SEDDK tarafından hazırlanan, “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2026 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak güncellendi.