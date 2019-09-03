Hasat başladı, pirinç ve fasulye fiyatları geriledi

03 Eylül 2019

Veysel AĞDAR - İSTANBUL

Çeltik ekim alanlarının geçen yıla yüzde 5 civarında artmasına rağmen hala yeterli olmadığını kaydeden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Gönen baldoda hasat başladı. Piyasaya yeni sezon ürün gelmesiyle fiyatlarda 20-80 kuruş arasında bir gerileme var. Gönen Baldo pirincin KDV hariç dökme fiyatı 8.00 liradan 7.80’e, Osmancık pirincin 6.60’tan 6.40, Luna cinsi ise 5.30’dan 4.50 TL’ye geriledi. Osmancık ve Luna cinsi ürünün yoğunlukla ekildiği Trakya bölgesinde de hasat Ekim ayı ortalarında başlayacak. Bu da dökme ve perakende pirinç fiyatlarına yansıyacak“ dedi. Bakliyat ürünlerinde de yeni sezon ürünlerin piyasaya inmeye başladığını vurgulayan Reis, barbunya ve yeşil mercimekte de üretimin tüketimi karşılamadığını söyledi. Fasulyede yüzde 5 civarında bir rekolte kaybının söz konusu olduğunu ifade eden Reis, fasulyenin cinsine göre dökme üründe 30-60 kuruş arasında fiyat düşüşü olduğunu söyledi.

3 Kilo soğan 3 kilo patates 10 lira devri bitti

Nohut fiyatlarında yeni mahsul ve stokların belirleyici olduğunu ifade eden Reis şöyle devam etti; “Şu anda hem iç hem de dış piyasada fiyatlar geriliyor. İthal nohudun kilosu 10’liralardan 7.50’ye kadar indi. Yerli ürün fiyatı 4.80 civarında.”

1990’lı yıllarda 860 bin ton civarında nohut rekoltesi olduğunu vurgulayan Reis, “Şimdi 725 bin ton civarında yerli ürün var. 30 yıllık süre içerisinde nüfus artarken üretim düşüyor. Yerli üretici kazanamazsa üretmez. Bu hem tüketici hem de üretici için zarar demek. Artık 3 kilo soğan 3 kilo patates 10 lira devri bitti” dedi.