Hastane binasını satıp, işçilerin maaşlarını ödeyecekler

Samsun'da Atakum Belediye Meclisi’nin kasım ayı oturumunda, SGK ve vergi borçlarının ödenmesi amacıyla belediyeye ait taşınmazların satışını öngören maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Satış planına ilçedeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nın kamu bedeli üzerinden devri de dahil edildi. AK Partili meclis üyeleri, bazı çalışanların iki ila üç aydır maaş alamadığını gündeme getirdi.

Genel bütçeden kesinti olmayacak

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Personel şirketimizde iki, kültür sanat şirketimizde üç aylık maaş borcu var. Ancak bu borçların kısa sürede ödenmesi için çalışıyoruz” dedi.

Yıldız, arsa ve bina satışlarının gerçekleşmesi durumunda borçların yüzde 70’inin kapanacağını, bu sayede genel bütçeden kesinti yapılmayacağını ve kalan parayla maaş borçlarının tamamının ödeneceğini belirtti.

Toplantıda Cumhur İttifakı üyeleri, denetim raporunda yer alan iddialarla ilgili bilgilendirilmediklerini söyleyerek, belediye gerekli adımları atmazsa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise raporun incelendiğini, suç unsuru bulunması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.