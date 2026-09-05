Hatalı basılan madeni para değerinin 122 katına satıldı

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İngiltere’de sıradan bir 1 sterlinlik madeni para, küçük ancak kolay fark edilebilen bir üretim hatası sayesinde nominal değerinin yaklaşık 122 katına alıcı buldu.

İlk bakışta normal görünen madeni paradaki hata, koleksiyoncular için onu farklı ve daha değerli hale getirdi.

Kral Charles’ın başı dış halkaya taştı

2025 tarihli madeni paradaki hata Kral Charles’ın portresinde görülüyor. Hatalı basım nedeniyle Kral’ın başının üst kısmı, paranın dışındaki altın renkli halkaya taşıyor. Bu görüntü, başının üst bölümünün kesilmiş olduğu izlenimini yaratıyor.

Normal şekilde basılmış 1 sterlinlik paralarda Kral Charles’ın başının tamamının gümüş renkli iç bölümde bulunması gerekiyor. Söz konusu parada ise merkez bölümünün oval olduğu ve portrenin dış halkaya taştığı görülüyor.

Bu tür hatalar, madeni paranın basım işlemi sırasında kalıbın doğru şekilde uygulanmaması sonucu ortaya çıkan “hatalı basım” olarak tanımlanıyor. Hata, paranın görünümünün normalden farklı olmasına yol açıyor.

Açık artırma 5 sterlinden başladı, 122 sterline çıktı

Hatalı 1 sterlinlik madeni para için açık artırma 5 sterlinden başladı. Tekliflerin yükselmesiyle satış fiyatı 122 sterline ulaştı. Haberde paranın Ağustos ayında 122,08 sterline satıldığı bilgisi yer aldı.

Satış ilanında madeni para, “2025 Kral Charles 1 sterlinlik madeni para basım hataları. Oval merkez, baş dış halkada” ifadeleriyle tanımlandı.

Benzer hatalı 1 sterlinlik para 56,04 sterline satılmıştı

Kral Charles’ın portresini taşıyan madeni paralar 2024 yılında dolaşıma girmeye başladı. Ardından bazı kişiler ellerindeki paralarda bulunan basım hatalarını fark ederek bunları nominal değerlerinin üzerinde fiyatlarla satışa çıkardı.

2026'nın başlarında benzer bir basım hatasına sahip 2025 tarihli başka bir 1 sterlinlik madeni para eBay’de 56,04 sterline satılmıştı.