Hatay'da Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temeli atıldı

12 Haziran 2020

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli törenle atıldı.

Vali Rahmin Doğan, Madenli Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımların önemini anlattı.

Göreve başladığı günden bu yana Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Doğan, proje için büyük çaba harcandığını dile getirdi.

Vali Doğan, 108 yatın demir alabileceği yat limanı iskelesinin bitme aşamasına geldiğini, tesisin arka kısmını su sporları merkezi olarak planladıklarını ve geçen hafta ihalesini yaptıklarını aktararak şöyle konuştu:

"İnşallah 2021 Eylül ayında burada uluslararası yelken yarışları yapılacak. Karşıdaki alan da sosyal donatılar olarak planlandı. Bu alan içerisinde 3 lokanta, restoran, 2 kafeterya ve diğer sosyal donatı alanları olacak. Sol tarafında da otoparkların ve diğer donatıların olacağı alan altyapı planlaması da geçen hafta yapmış olduğumuz ihalenin içerisindedir. Karşı taraftaki alanı ise Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrultusunda 10 yıllığına 2 milyon lira bedelle Büyükşehir Belediyesine kiraladık. Hatay'ın özlemle beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve KKTC'ye gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."

Doğan, yaklaşık 2 ay sonra 3 yatırımın da tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Lübnan, KKTC ve Mersin'e seyahat edecek vatandaşları HADO taşıyacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yazın sonundan itibaren öncelikle Lübnan, KKTC ve Mersin'e seyahat edecek vatandaşları HADO ile taşıyacaklarını belirtti.

Bununla hem turizme hem de kültürel ve ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacaklarını anlatan Savaş, 1670 metrekare alana 4 milyon 600 bin lira bedelle gümrük sahası inşa edildiğini, buranın da yaklaşık 3 ay içerisinde bitirileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar butona basarak Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temelini attı.

Kaynak: AA