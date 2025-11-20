Hatay'da mücbir sebep halinin uzatılması talep ediliyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da mücbir sebep halinin en az bir yıl daha uzatılması talebinde bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da ekonomik ve sosyal toparlanma sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Kasım 2024 itibarıyla 2022 yılında 2 milyon 500 bin lira ciro sınırını aşan işletmelerin mücbir sebep kapsamından çıkarıldığını anımsatan Yıldız, küçük işletmeler için ise uygulamanın 30 Kasım'a uzatıldığını belirtti.

Yıldız, sahadaki koşullar nedeniyle esnafın ve meslek mensuplarının yükümlülüklerini sağlıklı biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Bu nedenle mücbir sebep uygulamasının en az bir yıl daha uzatılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız, Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere Hatay'ın birçok bölgesinin dünyanın en büyük şantiyelerinden birine dönüştüğünü aktararak, inşaatlar hızla yükselse de internet ve elektrik kesintileri nedeniyle küçük esnaf ve mali müşavirlerin, yükümlülüklerini zamanında ve sağlıklı biçimde yerine getirmekte zorlandığını ifade etti.

Mücbir sebep süresinin uzatılmasının küçük esnaf için can suyu niteliği taşıdığına dikkati çeken Yıldız, "Özellikle Antakya ve Defne'de, mümkünse Hatay'ın tamamında mücbir sebep halinin en az bir yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Hem şehrin gerçek koşulları hem de ekonomik hayatın sürdürülebilirliği bu uzatmayı zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.