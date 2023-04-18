Hataylı ayakkabıcılara makine desteği yolda

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İçten, bayrama kadar 3 tır daha makine ve teçhizat sevkiyatı yapacaklarını açıkladı. Hedeflerinin Antakya’da bayramdan hemen sonra ayakkabı üretimini başlatmak olduğunu kaydeden İçten, 15’ten fazla kurumun kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay’da faaliyet gösteren 476 ayakkabı üreticisinden tamamına yakını en kaza dönerken yüzde 10’luk bir katma değere sahip bölgenin yeniden üretime geçmesi için harekete geçilmişti.

Kooperatif çatısı altında birlikte üretim modeli oluşturmak için harekete geçen sektör kuruluşları, bölgede hayatın yeniden başlaması için öncelikle üretimin başlamasını hedefliyor.