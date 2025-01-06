Hataylı esnafa 200 milyonluk ek finansman

Türkiye’nin Güney Do­ğu’sunu yasa boğan 6 Şubat depreminden sonra bölge halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Hü­kümet bölge için destek paket­lerini birbiri ardına sıralarken, diğer taraftan da konteynır kentlerdeki yaşam kademe ka­deme normale dönüyor. Dep­remzede esnafların yaşadığı sorunlara kredi destekleri ve­rilirken şimdi de Hataylı es­naflar için yeni bir finansman paketi Ticaret Bakanlığı tara­fından açıklandı.

Ticaret Baka­nı Ömer Bolat, Hatay Afet Ko­ordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriy­le bir araya gelerek, sanayinin, tarımın, ticaretin, esnafın can­landırılması, işlerini geliştir­mesinin büyük önem taşıdığı­nın altını çizdi. Bolat şöyle ko­nuştu: “Bu konuda da hükümet olarak ciddi bir hem kaynak se­ferberliği hem de bir çalışma seferberliği içindeyiz. Göreve geldikten sonra yaptığım bir Hatay ziyaretinde de esnafla­rımız için ilave kaynak müjde­si vermiştik.

Bu toplantı vesi­lesiyle ve Hatay'ın bütün oda ve STK başkanlarının hazır ol­duğu bu oturumda da müjdele­mek isterim ki TESKOMB'un kefaletiyle Halk Bankasından yüzde 50 faiz sübvansiyonlu olarak, Hataylı esnaflarımızın kullanımına 200 milyon lira daha finansman kaynağı sağla­dık. Bu sabahtan itibaren TES­KOMB üzerinden Halk Banka­sına, Hatay'a gönderilmiş ola­cak, inşallah işleri, ticaretleri için faydalı bir kaynak olması ümidini taşıyoruz."

Bölgede ihracat yüzde 11 arttı

Hatay'ın sanayide, ticaret­te hızla canlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: “Özel­likle ihracat faaliyetleri olarak baktığımızda Hatay'ın bu se­ne yüzde 11'lik bir ihracat ar­tışı sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Hatay'ın 2024 yılı ihracatı 5,7 milyar dolara yük­selmişti ve bunun ilerde daha da artacağına inanıyoruz.

Ye­niden imar çalışmaları tamam­landıkça, Hatay inşallah aynı eskisi gibi çok güzel, huzurlu, yaşanabilir, canlı bir sanayi, ta­rım ve ticaret merkezi olarak ortaya çıkacaktır. Yeni dönem­de de Türkiye'nin Suriye'ye ve bütün Orta Doğu ülkeleri­ne, Körfez ülkelerine geçişin­de, Hatay inşallah çok önemli bir ulaştırma ve lojistik köprü­sü ve merkezi olarak hak ettiği yeri alacaktır. Biz de hükümet olarak bu konuda bütün gayret­lerimizle çalışacağız.”

Depremden sonra Dünya’nın en büyük şantiye alanı oldu

Hatay'ın son yıllarda zor günler geçirdiğini belirten Bo­lat, şöyle devam etti: “Öncelik­le sınır güvenliği, Suriye'de­ki iç savaş nedeniyle yaşanan göç dalgaları, bölgesel istik­rarsızlık, en sonunda 6 Şubat, iki yıkıcı depremle Hatay'ımız ağır hasar almıştır. Ancak dev­let-millet işbirliğiyle ve hükü­metimizin yoğun çalışmalarıy­la başta depremin yıkıcı etkile­rini ortadan kaldırmak üzere çok büyük bir çalışma içine gir­dik.

Aşağı yukarı 2 yıla yakla­şan bir süre zarfında çok bü­yük işler yapıldı. Hatay, şu an­da dünyanın en büyük şantiye alanlarının başında geliyor.” Şehrin her tarafında yoğun bir alt ve üstyapı, ticaret merkez­leri, konut alanları gibi büyük bir çalışma olduğunu dile geti­ren Bolat, depremin bütün izle­rini en iyi şekilde ortadan kal­dıracaklarını söyledi.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir ticari koridor başlıyor

Suriye'de 8 Aralık 2024'te bir yönetim değişikliği olduğunu ve Esed yönetiminin görevi bırakmak zorunda kaldığını anımsatan Bolat, “Yeni yönetimle beraber özellikle Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda daha ileri gitmesi noktasında büyük bir çaba içine girmiş bulunuyoruz.

Halkımızda da büyük bir heyecan uyandıran bu gelişme karşısında, gerek ticaretin geliştirilmesi gerekse gümrük geçişlerinin yenilenmesi, yatırımlar, yeniden imar ve müteahhitlik hizmetleri gibi birçok alanda, ulaştırma, enerji işbirliği alanında çok büyük bir çalışma içine girmiş bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Depremden sonra yapılanma için 75 milyar dolar harcandı

Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı kurmaylarının, Hatay'da ve diğer Suriye ile 910 kilometrelik sınırın olduğu vilayetlerdeki gümrük kapılarında incelemelerini tamamladığını ve yapılacak işler konusunda hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Hatay'ın Suriye'den göç konusunda çok önemli bir yük paylaştığını vurgulayan Bolat, Hatay'a bu sabırlı ve insanlığa çok yakışan hüsnükabulüyle alakalı şükranlarını sundu. Bakan Bolat, depremden ağır şekilde etkilenen Hatay'da yaraların sarılması konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek şöyle konuştu: "Bu noktada da hükümet olarak gece gündüz büyük bir çalışma içindeyiz.

Sadece 2023 ve 2024 yılı devlet bütçesinden deprem bölgelerinin yeniden yapılanması, imarı noktasında 2,6 trilyon Türk lirası bir bütçe harcandı, bu rakam yaklaşık 75 milyar doları ifade ediyor ve bu hızla gidersek inşallah 1 yılı geçmeden çok büyük ölçüde hak sahiplerinin evlerine, iş yerlerine tamamen kavuşması mümkün olacak, bazı altyapı, üstyapı işleri bir müddet daha devam eder ama yeni dönemde Suriye ile ilgili ilişkiler noktasında yapacak çok işlerimiz var."