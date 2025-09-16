Hatip Çelik: "Midyat OSB, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak”

Mardin Ticaret ve Sana­yi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Mid­yat Organize Sanayi Bölgesi Mü­teşebbis Heyet Üyesi Hatip Çelik, Midyat’ta kurulacak Mardin’in 3’üncü Organize Sanayi Bölge­si’ndeki çalışmaların hızla sür­düğünü açıkladı. Midyat’ın Işık­lar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 84 hektarlık alanda yük­selecek Midyat OSB’nin altya­pı yatırımlarının kısa süre için­de başlayacağını ifade eden Çelik, yeni OSB’nin sadece Midyat’a de­ğil, tüm bölgeye ekonomik ivme kazandıracağını vurguladı. Mid­yat’ın sanayi potansiyelinin ye­ni OSB ile birlikte geniş bir yel­pazeye yayılacağını belirten Çe­lik, “Midyat OSB’nin karma yapısı çok sektörlü gelişimi destekleye­cek. OSB’mizde aktif üretim baş­ladığında kentimizin ihracat po­tansiyelinin, özellikle gıda, teks­til ve mobilya sektörlerinde daha da artacağını öngörüyoruz. Dola­yısıyla Midyat OSB, bölgesel kal­kınmanın yeni lokomotiflerinden biri olacak. Ayrıca kurulacak GES alanı sayesinde burada yatırım yapacak sanayicilerimizin enerji maliyetleri düşecek, özellikle tek­noloji ve gıda sektörleri için cazi­be yaratılacak” diye konuştu.

“Ortadoğu için cazip bir merkez olacak”

Midyat OSB’de ilk etapta 3.000 ila 10.000 metrekarelik araziler­den oluşacak 82 sanayi parse­li oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çelik, imar ve parselas­yon çalışmalarının tamamlan­dığını, altyapı için gerekli proje hazırlıklarında ise sona yaklaş­tıklarını söyledi. Altyapı projele­rinin Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı tarafından onaylandığını da dile getiren Başkan Çelik, “Artık sahada üretim zamanına geçiyo­ruz. Bölgemiz kısa süre sonra ya­tırımcılara hazır bir altyapı zemi­ni sunacak. OSB’miz, stratejik ko­numuyla Suriye ve Irak’a açılan sınır kapılarına erişim açısından önemli bir avantaja sahiptir. Nite­kim bölgemiz, Türkiye’nin Irak’a açılan en yoğun ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 130 kilometre, Suriye’ye açılan Nusaybin Sınır Kapısı’na ise yak­laşık 90 kilometre mesafede yer alıyor. Bu konum, Midyat OSB’de üretim yapacak firmalara hem ih­racat hem de lojistik operasyon operasyon­larda zaman ve maliyet avantajı sunacak. Bölgenin bu sınır kapı­larına olan yakınlığı, özellikle Or­tadoğu pazarına erişim hedefle­yen yatırımcılar için Midyat’ı ca­zip bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirecektir” dedi.

“Sürdürülebilir üretimi hedefliyoruz”

Altyapı çalışmalarıyla eş za­manlı olarak bölgede sosyal do­natı alanlarının da kurulması için hazırlık yaptıklarını belir­ten Midyat OSB Bölge Müdürü Yusuf Gülgür ise şunları söyle­di: “Biz sadece endüstriyel üre­tim alanlarını değil, nitelikli is­tihdam ve sosyal yaşam stan­dartları yüksek bir OSB kurmak için gayret gösteriyoruz. OS­B’mizin imar planında bu viz­yonu gözeterek mesleki eği­timden ticarete, spordan sosyal yaşama kadar her detay düşü­nüldü. OSB içerisinde kuraca­ğımız mesleki eğitim alanı, ti­caret alanı ve spor tesislerinin proje hazırlıklarını büyük oran­da tamamladık. Bu alanlarımız için yer seçimi çalışmalarını da bitirdik. Ayrıca yenilenebi­lir enerjiye de yatırım yapaca­ğız. Bölgemiz içerisinde güneş enerji santrali için alan planlı­yoruz. Bu sayede hem çevreye duyarlı üretim teşvik edilecek hem de yatırımcılarımız ener­ji maliyetlerinde avantaj elde edecek.”