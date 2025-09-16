Hatip Çelik: "Midyat OSB, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak”
Midyat OSB’de kuruluş çalışmaları hızla sürüyor. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, OSB’nin karma yapısının 'çok sektörlü gelişimi' destekleyeceğini söyledi. Bölgede aktif üretim başladığında Midyat’ın ihracat potansiyelinin daha da artacağını dile getiren Başkan Çelik, “Midyat Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel kalkınmanın yeni lokomotiflerinden biri olacak” dedi.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Midyat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi Hatip Çelik, Midyat’ta kurulacak Mardin’in 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Midyat’ın Işıklar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 84 hektarlık alanda yükselecek Midyat OSB’nin altyapı yatırımlarının kısa süre içinde başlayacağını ifade eden Çelik, yeni OSB’nin sadece Midyat’a değil, tüm bölgeye ekonomik ivme kazandıracağını vurguladı. Midyat’ın sanayi potansiyelinin yeni OSB ile birlikte geniş bir yelpazeye yayılacağını belirten Çelik, “Midyat OSB’nin karma yapısı çok sektörlü gelişimi destekleyecek. OSB’mizde aktif üretim başladığında kentimizin ihracat potansiyelinin, özellikle gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde daha da artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Midyat OSB, bölgesel kalkınmanın yeni lokomotiflerinden biri olacak. Ayrıca kurulacak GES alanı sayesinde burada yatırım yapacak sanayicilerimizin enerji maliyetleri düşecek, özellikle teknoloji ve gıda sektörleri için cazibe yaratılacak” diye konuştu.
“Ortadoğu için cazip bir merkez olacak”
Midyat OSB’de ilk etapta 3.000 ila 10.000 metrekarelik arazilerden oluşacak 82 sanayi parseli oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çelik, imar ve parselasyon çalışmalarının tamamlandığını, altyapı için gerekli proje hazırlıklarında ise sona yaklaştıklarını söyledi. Altyapı projelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını da dile getiren Başkan Çelik, “Artık sahada üretim zamanına geçiyoruz. Bölgemiz kısa süre sonra yatırımcılara hazır bir altyapı zemini sunacak. OSB’miz, stratejik konumuyla Suriye ve Irak’a açılan sınır kapılarına erişim açısından önemli bir avantaja sahiptir. Nitekim bölgemiz, Türkiye’nin Irak’a açılan en yoğun ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 130 kilometre, Suriye’ye açılan Nusaybin Sınır Kapısı’na ise yaklaşık 90 kilometre mesafede yer alıyor. Bu konum, Midyat OSB’de üretim yapacak firmalara hem ihracat hem de lojistik operasyon operasyonlarda zaman ve maliyet avantajı sunacak. Bölgenin bu sınır kapılarına olan yakınlığı, özellikle Ortadoğu pazarına erişim hedefleyen yatırımcılar için Midyat’ı cazip bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirecektir” dedi.
“Sürdürülebilir üretimi hedefliyoruz”
Altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bölgede sosyal donatı alanlarının da kurulması için hazırlık yaptıklarını belirten Midyat OSB Bölge Müdürü Yusuf Gülgür ise şunları söyledi: “Biz sadece endüstriyel üretim alanlarını değil, nitelikli istihdam ve sosyal yaşam standartları yüksek bir OSB kurmak için gayret gösteriyoruz. OSB’mizin imar planında bu vizyonu gözeterek mesleki eğitimden ticarete, spordan sosyal yaşama kadar her detay düşünüldü. OSB içerisinde kuracağımız mesleki eğitim alanı, ticaret alanı ve spor tesislerinin proje hazırlıklarını büyük oranda tamamladık. Bu alanlarımız için yer seçimi çalışmalarını da bitirdik. Ayrıca yenilenebilir enerjiye de yatırım yapacağız. Bölgemiz içerisinde güneş enerji santrali için alan planlıyoruz. Bu sayede hem çevreye duyarlı üretim teşvik edilecek hem de yatırımcılarımız enerji maliyetlerinde avantaj elde edecek.”