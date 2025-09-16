Google Haberler

Hatip Çelik: "Midyat OSB, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak”

Midyat OSB’de kuruluş çalışmaları hızla sürüyor. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, OSB’nin karma yapısının 'çok sektörlü gelişimi' destekleyeceğini söyledi. Bölgede aktif üretim başladığında Midyat’ın ihracat potansiyelinin daha da artacağını dile getiren Başkan Çelik, “Midyat Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel kalkınmanın yeni lokomotiflerinden biri olacak” dedi.

Hatip Çelik: "Midyat OSB, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak”

Mardin Ticaret ve Sana­yi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Mid­yat Organize Sanayi Bölgesi Mü­teşebbis Heyet Üyesi Hatip Çelik, Midyat’ta kurulacak Mardin’in 3’üncü Organize Sanayi Bölge­si’ndeki çalışmaların hızla sür­düğünü açıkladı. Midyat’ın Işık­lar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 84 hektarlık alanda yük­selecek Midyat OSB’nin altya­pı yatırımlarının kısa süre için­de başlayacağını ifade eden Çelik, yeni OSB’nin sadece Midyat’a de­ğil, tüm bölgeye ekonomik ivme kazandıracağını vurguladı. Mid­yat’ın sanayi potansiyelinin ye­ni OSB ile birlikte geniş bir yel­pazeye yayılacağını belirten Çe­lik, “Midyat OSB’nin karma yapısı çok sektörlü gelişimi destekleye­cek. OSB’mizde aktif üretim baş­ladığında kentimizin ihracat po­tansiyelinin, özellikle gıda, teks­til ve mobilya sektörlerinde daha da artacağını öngörüyoruz. Dola­yısıyla Midyat OSB, bölgesel kal­kınmanın yeni lokomotiflerinden biri olacak. Ayrıca kurulacak GES alanı sayesinde burada yatırım yapacak sanayicilerimizin enerji maliyetleri düşecek, özellikle tek­noloji ve gıda sektörleri için cazi­be yaratılacak” diye konuştu.

“Ortadoğu için cazip bir merkez olacak”

Midyat OSB’de ilk etapta 3.000 ila 10.000 metrekarelik araziler­den oluşacak 82 sanayi parse­li oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çelik, imar ve parselas­yon çalışmalarının tamamlan­dığını, altyapı için gerekli proje hazırlıklarında ise sona yaklaş­tıklarını söyledi. Altyapı projele­rinin Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı tarafından onaylandığını da dile getiren Başkan Çelik, “Artık sahada üretim zamanına geçiyo­ruz. Bölgemiz kısa süre sonra ya­tırımcılara hazır bir altyapı zemi­ni sunacak. OSB’miz, stratejik ko­numuyla Suriye ve Irak’a açılan sınır kapılarına erişim açısından önemli bir avantaja sahiptir. Nite­kim bölgemiz, Türkiye’nin Irak’a açılan en yoğun ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 130 kilometre, Suriye’ye açılan Nusaybin Sınır Kapısı’na ise yak­laşık 90 kilometre mesafede yer alıyor. Bu konum, Midyat OSB’de üretim yapacak firmalara hem ih­racat hem de lojistik operasyon operasyon­larda zaman ve maliyet avantajı sunacak. Bölgenin bu sınır kapı­larına olan yakınlığı, özellikle Or­tadoğu pazarına erişim hedefle­yen yatırımcılar için Midyat’ı ca­zip bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirecektir” dedi.

“Sürdürülebilir üretimi hedefliyoruz”

Altyapı çalışmalarıyla eş za­manlı olarak bölgede sosyal do­natı alanlarının da kurulması için hazırlık yaptıklarını belir­ten Midyat OSB Bölge Müdürü Yusuf Gülgür ise şunları söyle­di: “Biz sadece endüstriyel üre­tim alanlarını değil, nitelikli is­tihdam ve sosyal yaşam stan­dartları yüksek bir OSB kurmak için gayret gösteriyoruz. OS­B’mizin imar planında bu viz­yonu gözeterek mesleki eği­timden ticarete, spordan sosyal yaşama kadar her detay düşü­nüldü. OSB içerisinde kuraca­ğımız mesleki eğitim alanı, ti­caret alanı ve spor tesislerinin proje hazırlıklarını büyük oran­da tamamladık. Bu alanlarımız için yer seçimi çalışmalarını da bitirdik. Ayrıca yenilenebi­lir enerjiye de yatırım yapaca­ğız. Bölgemiz içerisinde güneş enerji santrali için alan planlı­yoruz. Bu sayede hem çevreye duyarlı üretim teşvik edilecek hem de yatırımcılarımız ener­ji maliyetlerinde avantaj elde edecek.”

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
Çok Okunanlar