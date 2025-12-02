Hatip Çelik: Tekstil sektörünün daha çok teşvike ihtiyacı var

İmar sorunla­rının çözümü, Mazıdağı Organi­ze Sanayi Bölgesi ve küçük sana­yi sitesi buluşmada üyeler tara­fından dile getirilen en önemli talepler oldu.

Kentteki tekstil işletmelerinin yüzde 15’i faaliyetlerini durdurdu

Mardin’de tarım, turizm ve lo­jistik sektörlerinden sonra lo­komotif sektörlerden birisinin de tekstil olduğuna dikkat çe­ken Hatip Çelik, sektörün ya­şadığı küresel resesyon ve ma­liyet artışlarının sektörde ciddi bir gerileme yarattığını kaydet­ti. Başkan Çelik, şöyle devam et­ti: “Kentimiz genelinde yakla­şık 500 tekstil işletmemiz var­dı. Bu işletmelerin bir bölümü de Mazıdağı’nda kümelenmiş­ti. Tekstil sektörümüz kentimi­ze yaklaşık 25 bin kişilik istih­dam alanı sağlıyor. Ancak ka­yıtsız çalışan aile bireylerini de düşündüğümüzde tekstil sektö­rünün yarattığı istihdamın da­ha üst seviyelerde olduğunu ön­görüyoruz. Kentimizdeki tekstil işletmelerimizin yüzde 15’i bu­gün faaliyetlerini durdu. Yüzde 50’si de ciddi kapasite azaltışına gitti. Genç nüfusumuza özellikle dezavantajlı kadın istihdamına önemli katkılar sağlayan tekstil sektörümüzün geleceğini temi­nat altına almak için yeni teşvik­lere ihtiyacımız var. Bu alanda Mazıdağı’ndaki tekstil işletme­lerimizin sorunlarını ve taleple­rini ilgili bakanlıklarımıza ive­dilikle iletiyoruz.”

“Nusaybin Sınır Kapısı’nın yakın bir tarihte açılmasını bekliyoruz”

Mardin’in ile Suriye arasında­ki yüzyıllık ticaret bağlantıları­nı yeniden aktifleştirmek ama­cıyla Nusaybin Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için girişimle­ri sıklaştırdıklarını belirten Baş­kan Çelik, şöyle konuştu: “Suri­ye iç savaşı sona erdikten sonra ülkede iç barışı yeniden tesis et­mek üzere çalışmalar devam edi­yor. Komşumuzdaki bu yeni hu­zur ortamı ile Suriye ile olan ka­dim ticaretimizin yeniden eski günlerine döndürme fırsatını de­ğerlendirmek için sahadaki ça­lışmalarımız sürüyor. Son olarak Başkent Şam’da yürüttüğümüz temaslarda hem bölgemizin hem de ülkemizin Suriye ile her alan­da işbirliğine açık olduğunu ve iki ülke arasında eski köprülerin yeniden açılmasıyla birlikte eski günlerimize dönmek istediğimi­zi belirttik. Bu noktada ciddi bir mesafe kaydettiğimizi inanıyo­ruz. Hükümetimiz de bu konuda sık sık açılamalar yapıyor. Yakın bir zamanda Nusaybin Sınır Ka­pısı’nın açılmasını bekliyoruz.”