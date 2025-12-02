Hatip Çelik: Tekstil sektörünün daha çok teşvike ihtiyacı var
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Ortak Hedefimiz ve Ortak Geleceğimiz” mottosuyla düzenlediği Üye İstişare Buluşmaları’nın 5’incisi Mazıdağı’nda gerçekleştirildi. Buluşmada Mazıdağı’nın ekonomik kalkınma potansiyeli ele alınırken; tarım, sanayi ve lojistik alanlarında sürdürülen projeler masaya yatırıldı.
İmar sorunlarının çözümü, Mazıdağı Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi sitesi buluşmada üyeler tarafından dile getirilen en önemli talepler oldu.
Kentteki tekstil işletmelerinin yüzde 15’i faaliyetlerini durdurdu
Mardin’de tarım, turizm ve lojistik sektörlerinden sonra lokomotif sektörlerden birisinin de tekstil olduğuna dikkat çeken Hatip Çelik, sektörün yaşadığı küresel resesyon ve maliyet artışlarının sektörde ciddi bir gerileme yarattığını kaydetti. Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Kentimiz genelinde yaklaşık 500 tekstil işletmemiz vardı. Bu işletmelerin bir bölümü de Mazıdağı’nda kümelenmişti. Tekstil sektörümüz kentimize yaklaşık 25 bin kişilik istihdam alanı sağlıyor. Ancak kayıtsız çalışan aile bireylerini de düşündüğümüzde tekstil sektörünün yarattığı istihdamın daha üst seviyelerde olduğunu öngörüyoruz. Kentimizdeki tekstil işletmelerimizin yüzde 15’i bugün faaliyetlerini durdu. Yüzde 50’si de ciddi kapasite azaltışına gitti. Genç nüfusumuza özellikle dezavantajlı kadın istihdamına önemli katkılar sağlayan tekstil sektörümüzün geleceğini teminat altına almak için yeni teşviklere ihtiyacımız var. Bu alanda Mazıdağı’ndaki tekstil işletmelerimizin sorunlarını ve taleplerini ilgili bakanlıklarımıza ivedilikle iletiyoruz.”
“Nusaybin Sınır Kapısı’nın yakın bir tarihte açılmasını bekliyoruz”
Mardin’in ile Suriye arasındaki yüzyıllık ticaret bağlantılarını yeniden aktifleştirmek amacıyla Nusaybin Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için girişimleri sıklaştırdıklarını belirten Başkan Çelik, şöyle konuştu: “Suriye iç savaşı sona erdikten sonra ülkede iç barışı yeniden tesis etmek üzere çalışmalar devam ediyor. Komşumuzdaki bu yeni huzur ortamı ile Suriye ile olan kadim ticaretimizin yeniden eski günlerine döndürme fırsatını değerlendirmek için sahadaki çalışmalarımız sürüyor. Son olarak Başkent Şam’da yürüttüğümüz temaslarda hem bölgemizin hem de ülkemizin Suriye ile her alanda işbirliğine açık olduğunu ve iki ülke arasında eski köprülerin yeniden açılmasıyla birlikte eski günlerimize dönmek istediğimizi belirttik. Bu noktada ciddi bir mesafe kaydettiğimizi inanıyoruz. Hükümetimiz de bu konuda sık sık açılamalar yapıyor. Yakın bir zamanda Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılmasını bekliyoruz.”