Hatıra altınları sigorta primine tabi

22 Eylül 2020

Altın son zamanlarda değeri hızla artan bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı işverenler başarılı olan veya belli bir kıdeme ulaşan işçilerini motive etmek ya da ödüllendirmek için onlara gram, çeyrek, tam vs altın vermektedirler. Peki bu verilen altınlardan sigorta primi kesilir mi?

5510 sayılı Kanuna göre ayni yardım; yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlardır. Ayni yardımlar işçiye sağlanan bir menfaat olmasına karşılık ücret bordrosuna dahil olmamaktadır. Dolayısıyla ayni değil nakdi olarak yapılan bir yardımın bordroda gösterilmesi halinde yardım olarak yapılan ödeme sigorta primine tabi tutulmaktadır.

Altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı göz önüne alındığında altın olarak yapılan ödemeler nakit yardım olarak değerlendirilmektedir. Hatıra altınları, tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordrolarına yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir. Sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla sigortalılara işverenlerince bayram, yılbaşı, 25'inci, 30'uncu veya 50'nci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedelleri sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabi tutulmaktadır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?



2020 yılında ücret geliri elde edenlerden;



- Ücretlerini tek işverenden elde edenlerin ücret gelirleri 600.000 lirayı aşmadıkça beyanname vermelerine gerek olmadığını ve beyanname veremeyeceklerini



- Birden fazla işverenden elde edenlerin ise birinci işverenden aldıkları ücret dışında kalan ücret gelirlerinin 49.000 lirayı aşması halinde bütün ücret gelirleri için yıllık beyanname vermek zorunda olduklarını



- Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin 49.000 liralık sınırın hesabında en yüksek ücret gelirini birinci işverenden aldıkları ücret olarak dikkate alabileceklerini,



- Birden fazla işverenden ücret elde edenlerin bütün ücretleri toplamının 600.000 lirayı aşması halinde de bütün ücret gelirleri için yine yıllık beyanname vermek zorunda olduklarını



- Bu hesaplamalarda ücretlerin yıllık brüt tutarlarının dikkate alınması gerektiğini,



- Ücretlilerin yıllık beyanname vermeleri halinde kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait özel şahsi sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamalarını ve yaptıkları bağışları belli koşullar ve oranlarla beyannamelerinde indirim konusu yapabileceklerini,



Biliyor muydunuz ?