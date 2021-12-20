Hava-İş, THY'den yüzde 100 zam talep edecek

THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası, 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "27. Dönem TİS sürecimizi, THY AO'na talep taslağımızı göndererek başlattık... TİS masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız" dedi.

Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4,253 lira olarak açıklanmıştı.

Hava-İş'ten bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, TİS görüşmelerine Ocak ayından önce başlanması planlanırken; sendika THY'deki 28,000 civarındaki çalışanın yaklaşık 24,000'ini temsil ediyor.

THY ve Hava-İş pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçebilmek için 2020'nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021'in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Pazar günü Habertürk televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek, "Biz de onların hakettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz... Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz... Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız" dedi.