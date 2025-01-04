Hava-İş toplu sözleşmede ilk 6 aylık zam oranını belirledi

Hava-İş 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ikinci yıl birinci altı ay ücret zammının belirlendiğini duyurdu.

Buna göre 31.12.2024 tarihindeki ücretlere, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 17,33 oranında ücret zammı yapılacak.

Sendikadan gelen açıklama ise şöyle:

"28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 32. Maddeye göre ikinci yıl, birinci altı ay ücret zammı TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Aralık 2024 indeks sayısının Haziran 2024 indeks sayısına göre değişim oranı üzerine çıkan değişim oranının %10’u eklenerek yapılacaktır.

Bu kapsamda 31.12.2024 tarihindeki ücretlere, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere %17,33 oranında ücret zammı yapılacaktır. (Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yılı Türkiye Geneli Aralık 2024 indeks sayısı olan 2684,55 rakamının, Haziran indeks sayısı olan 2319,29 rakamına bölünmesiyle değişim oranı %15,75 çıkmaktadır, bunun üzerine değişimi oranının %10’u olan %1,58 eklenmiştir.)"