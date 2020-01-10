Hava savunmada 2'nci kademe tamamlanacak

10 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Türkiye yüksek irtifa ve uzun menzilli hava savunmada S-400 sistemini satın alarak önemli bir boşluğu doldurdu. Bu alım, F-16’larla yapılan savunmada, F-16’ların yükünü azalttı. Yakın hava savunmada ise Türkiye neredeyse bütün sistemlerini yerlileştirdi. Aselsan’ın Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar’ı (ÇAFRAD) ile yerli olarak büyük bir radar gücü elde edildi. Vurucu tarafta ise Hisar sisteminde Hisar-A alçak irtifa savunması 2020’de devreye alınacak. Yine yakın korumada Korkut parçacık mühimmatlı çok yakın hava savunma sistemi envantere girecek. Hava savunmada, avcı uçakların kullanımı için geliştirilen yerli Bozdoğan füzesi de testler başarılı olursa 2020’de TSK’nın kullanımına verilecek.

Aselsan-Roketsan işbirliği ile Hisar projesinde orta menzilli Hisar-O’nun ise 2020 yılında harp başlığı takılmış füzeleriyle atış testleri gerçekleştirilecek. Hisar-O, 25 km. menzilli olarak ilan edildi. Bu sistem de Hisar-A ile aynı tanım ve göreve sahip sistem olarak açıklandı. ASELSAN tarafından geliştirilen alçak irtifa hava savunma sistemlerinin teslimatı da 2020’de devam edecek. Bu sistem korunan noktaya çok yakına kadar erişmiş füze, roket, insanlı ve insansız hava araçlarına karşı parçacık etkili mühimmat atan makineli top olarak dizayn edildi. KORKUT’un deniz platformları için GÖKDENİZ versiyonu da bulunuyor.

Hisar-A ile yerli sistem ilk kez kullanılacak



Hisar- A sistemi Aselsan tarafından geliştirildi. Sistemin füzesi ise Roketsan üretimi. Sistem, açıklanan 15 kilometre menzilde hassas noktaların yakın hava savunması için kullanılacak. Sistemin etkili olduğu 2019 yılı içinde yapılan testlerde ispatlanmıştı. Hisar- A’nın envantere girmesiyle Türkiye ilk kez yerli olarak bir hava savunma sistemini üretmiş ve kullanıma almış olacak. Sistemin seyir füzeleri, havadan karaya füzeler, ile insanlı- insansız uçaklar ve helikopterleri durdurmakta kullanılacak.

ÇAFRAD, öncelikle deniz platformlarında kullanılacak

Bu arada, hava ve diğer alanlarda hem deniz, hem de kara korumasında büyük avantaj sağlayacak ÇAFRAD envantere alındı. Çeşitli tiplerdeki radarların birlikte kullanılarak çok uzun menzilde hava resminin tam olarak elde edilmesi ve diğer sistemlerin bu resme göre harekete geçirilmesine imkan sağlayan sistem öncelikli olarak deniz platformlarında kullanılacak. ÇAFRAD, deniz platformlarında mevcut gemisavar seyir füzelerinin atış testinde de kullanıldı. ÇAFRAD ile sahip olunan teknolojinin Milli Muharebe Uçağının aktif faz dizinli radarının geliştirilmesinde de katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye, 2020’de böylece, F-16’lar ve F-16’larda kullanılacak hava-hava füzesi ve S-400 ile uzun menzilli, Hisar-A ve Hisar-O ile yakın menzilli hava savunma sistemini tamamlamış olacak. Hava savunma stratejisinde çok uzun menzilli ve balistik füzelere karşı etkili olabilecek çok yüksek teknolojili hava savunma sistemleri ile yine ülke sınırları dışında saldırının durdurulmasını sağlayacak deniz platformlarına entegre orta ve uzun menzilli füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi için ise çalışmalar sürüyor.