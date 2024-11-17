Hava trafiği yerli yazılım İRADE'ye emanet! İki havalimanı kullanıma başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) Çukurova ve Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlandığını duyurdu. Uraloğlu, yazılımın hava trafik kontrolörlerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kritik veriler tek ekranda birleşiyor

İRADE, farklı kaynaklardan elde edilen kritik verileri tek bir ekranda birleştirerek, hava trafik kontrolörlerinin ekran karmaşasını önemli ölçüde azaltacak. Böylece, hava trafik emniyeti artırılırken, aynı zamanda kontrolörlerin daha verimli bir şekilde çalışması sağlanıyor. Bakan Uraloğlu, "İRADE, farklı kaynaklardan alınan radar verileri, hava gözlem sistemi verileri, NOTAM bilgileri ve meteorolojik verileri tek bir ekranda toplayarak, hava trafiğinin kontrolünü daha güvenli hale getiriyor" dedi.

DHMİ yerli mühendislik gücüyle geliştirdi

İRADE’nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen bir yazılım olduğunu ve tamamen yerli mühendislik gücüyle hayata geçirildiğini vurgulayan Uraloğlu, yazılımın uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandığını belirtti. Sistem, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında, hava trafik kontrol hizmetlerinin önemli bir parçası olacak.

Bakan Uraloğlu, yerli teknolojilere olan bağlılığın arttığını ve bu tür projelerin Türkiye'nin havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli adımlar olduğunu ifade etti. İRADE’nin geliştirilmesinin ardından, havacılık endüstrisiyle tam entegrasyon sağlayacak şekilde sürekli olarak güncellenmesi hedefleniyor.