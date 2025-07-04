Hava trafiğinde zirve istikrarı! İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 3 Temmuz tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, 23-29 Haziran 2025 döneminde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.553 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Aynı listede Antalya Havalimanı da 996 uçuşla 10. sırada yer aldı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin hava ulaşımındaki yükselişini sürdürdüğünü ve söz konusu dönemde günlük ortalama 3.992 uçuşla Avrupa’da en yoğun 6. ülke konumuna geldiğini belirtti. Türkiye bu performansla Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı.

“Türkiye, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel bir merkez haline gelmiştir. Günlük ortalama uçuş sayısı, Covid-19 öncesi döneme göre yüzde 15 artmıştır" ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türkiye'nin pandemi öncesi seviyeyi yakalayan ilk 6 ülkeden biri olduğunun da altını çizdi.

İstanbul, dünya sıralamasında da ilk 10'da

İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de en yoğun havalimanları arasında yer aldı. Küresel ölçekte hazırlanan sıralamaya göre, aynı hafta boyunca günlük ortalama 773 uçak kalkışıyla 7. sırada yer alan havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow gibi Avrupa’nın dev havalimanlarını geride bıraktı.

Bakan Uraloğlu, “Bu tablo, sadece havalimanlarımızın kapasitesini değil, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik ve lojistik önemini de ortaya koyuyor” dedi.